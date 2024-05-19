Fox News – сближение Китая и России — «стратегический кошмар» для США

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Сближение Китая и России, которое стало ещё более очевидно после визита президента Владимира Путина, является «стратегическим кошмаром» для Соединённых Штатов, заявил в интервью Fox News политический аналитик Майкл Пиллсбери. При этом, по словам Пиллсбери, президент США Джо Байден лишь подталкивает Китай и Россию друг к другу и продлевает конфликт на Украине.

Ведущая: Лидер Китая Си Цзиньпин с почётом принимает и обнимает Владимира Путина, объявляя, цитата: «об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», и осуждая, цитата: «попытки США нарушать стратегический баланс».

Это, как сообщила администрация Байдена, на этой неделе привело к объявлению новых тарифов на импорт из Китая. Но достаточно ли этой торговой войны, чтобы потягаться с этой новой осью зла. С нами на связь выходит старший научный сотрудник Heritage Foundation, эксперт по Китаю Майкл Пиллсбери. Майкл, мы вам очень рады, спасибо, что вышли с нами на связь. Я бы хотела обсудить с вами тарифы, но прежде давайте поговорим о войне на Украине, потому что многие предупреждали о том, что украинский конфликт сблизит Китай и Россию. Что вы думаете по этому поводу в стратегическом плане?

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ, политический аналитик: Я думаю, что украинский конфликт действительно их сблизил. Сочетание китайского импорта российских нефти и природного газа и экспорта высокотехнологичной продукции, так называемых товаров двойного назначения, позволяет Путину и РФ оставаться в игре. Это стратегический кошмар — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов. Так что это весьма тревожно. Мне кажется, это противоположно тому, что делает президент Трамп: он хотел иметь тесные отношения с обеими странами, чтобы отношения США с ними были лучше, чем их отношения между собой. Это некогда было целью Генри Киссинджера. Но Байден, похоже, сближает их и продлевает войну.



Я также заметил, что Китай позволил Путину говорить о нацизме и о том, что он борется с нацизмом на Украине, а Путин, в свою очередь, похоже, поддержал заявления Китая о том, что ему принадлежит Тайвань, поэтому он может делать всё, что захочет. Так что это печальный день и полная противоположность тому, чего пытался добиться Трамп на посту президента.

Ведущая: Кто эти недалёкие так называемые «эксперты» в Государственном департаменте и Пентагоне? Это было предсказуемо. Это меня просто злит. Ответом, который на это нашёл Байден, стали тарифы. Он наконец объявил о новых тарифах. Что вы думаете об этом новом шаге? Будет ли он эффективным? Почему этого не было сделано до этих объятий?

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: В социальной сети Truth Social Трамп назвал эти пошлины недостаточными, заявив, что они должны быть намного выше. Байден сохранил изначальные тарифы, ведённые Трампом, но ключевой момент в том, что они были намного масштабнее. Это были пошлины по меньшей мере на $100 миллиардов. Но действия Байдена похожи на небольшой укол, на игру на публику для автомобильной промышленности: «Я пытаюсь не допустить китайские автомобили на американский рынок». Я не думаю, что это сработает, потому что эти пошлины слишком незначительные и узкие.

Ведущая: Мы знаем, что эта администрация ничего не сделает для того, чтобы закончить конфликт, или помочь договориться о мире на Украине. По сути, она даже активно мешала усилиям по достижению мира со стороны других стран. Но в идеальном мире это позволит начать мирные переговоры и остановить углубления, как они это называют, этих отношений?



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Нам нужны некие переговоры по Украине. Трамп говорил и об этом. Прежде всего он бы даже не позволил РФ начать спецоперацию. Но Китай отказывается от планов стать посредником мира на Украине. По освещению событий последних нескольких дней и этих длинных переговоров Китая и РФ видно, что речь о мирных переговорах по Украине больше не идёт. Вероятно, Путин отговорил Си Цзиньпина от этой роли. Повторюсь, мы видим сближение двух врагов, стратегических противников.



Они также критикуют ядерный арсенал США, хотя на самом деле происходит противоположное: Китай и РФ вместе превосходят нас по ядерной мощи. Это очередной пример причин для их сближения. Мы хотим сократить численность ядерного оружия в мире, а не увеличить её. Китай — единственная крупная держава, которая создаёт всё больше ядерного оружия, и Китая и РФ вместе работают над тем, как укрепить свой ядерный потенциал. Это весьма тревожно и является очередным промахом команды Байдена.

Дата выхода в эфир 18 мая 2024 года.