WSJ – Киев просит США предоставить разведданные о целях в России и разрешить наносить по ним удары

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Обеспокоенная успехами российских войск на Харьковском направлении, Украина попросила США о помощи в нанесении ударов по целям на территории России. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова американских чиновников, Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить больше разведывательной информации о военных целях на российской территории, а также позволить ВСУ наносить по ним удары американским оружием.



АР

Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой предоставить разведданые об объектах на территории России, по которым Киев мог бы наносить удары. Кроме того, Киев попросил США снять ограничения на использование американского оружия против военных целей на территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских оборонных чиновников.

Такая просьба поступила на фоне крупнейших территориальных успехов российских войск на Харьковском направлении. По словам других чиновников, поступивший запрос Украины «находится на рассмотрении».

При этом, как в пятницу заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, США по-прежнему «не поощряют и не допускают атаки предоставленным США оружием по российской территории». «Это наша политика, которая остаётся неизменной», — подчеркнул он.

Если Вашингтон согласится на такие изменения, это может ознаменовать «серьёзный сдвиг в политике администрации», отмечает издание. Ранее США предоставили Украине ракеты ATACMS и другие системы вооружений с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России. Это условие, с которым Украина согласилась как с условием получения оружия, было призвано снизить риск прямого столкновения между США и Россией.