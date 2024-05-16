Всё слишком дорого — американцы не могут выбраться из долговой ямы

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Последние данные федерального резервного банка Нью-Йорка показали, что американцам всё сложнее расплачиваться по кредитам, пишет NPR. Всё больше заёмщиков попадают в долговую яму, из которой крайне сложно выбраться. В качестве причин такого печального положения дел называют ценовое давление и высокие процентные ставки.



AP

Всё больше американцев не в состоянии расплачиваться по кредитам, констатирует NPR со ссылкой на данные федерального резервного банка Нью-Йорка. Так, только за последний год просроченная задолженность по кредитным картам составила около 8,9%. В качестве причин такого положения дел называют трудности, связанные с ростом цен и высокими процентными ставками.

«Всё дорожает. Долги дорожают. Аренда жилья дорожает. Продукты питания, бензин — всё», — пояснил порталу Чарли Уайз, старший вице-президент компании TransUnion, которая специализируется на кредитных отчётах. «Даже при относительно заметном росте заработной платы… многие потребители просто не справляются с ценовым давлением».

Согласно отчёту проблемы распределяются неравномерно. И если часть семей держатся на плаву, каждый пятый владелец кредитки «исчерпал лимит» по меньшей мере на 90%. Это вызывает тревогу у экспертов, поскольку заёмщики с ограниченными возможностями гораздо чаще не платят по своим счетам. Статистика показывает, что в зоне особого риска люди моложе 30 лет и те, кто проживает в районах с низким уровнем дохода.

NPR сообщает, что в первом квартале 2024 года общий баланс средств на кредитных картах составил $1,115 трлн. Это уже на $129 миллиардов больше, чем в предыдущем году. При этом примерно у 44% заёмщиков из месяца в месяц накапливается задолженность по картам.

«Примерно половина держателей карт платят в полном объёме… А другая половина, в той или иной степени, может легко попасть в ловушку дорогостоящего долгового цикла», — цитирует портал слова старшего отраслевого аналитика Bankrate Теда Россмана.

Такие задолженности ещё больше бьют по карману заёмщиков, поскольку средняя процентная ставка превышает 20%. По словам Россмана, многим может потребоваться почти два десятилетия, чтобы погасить свой долг. При среднем балансе в размере $6360 только проценты составят $9500.

«Время — не ваш друг, если вы потребитель, который пытается справиться с долгами», — констатирует Майк Кроксон, генеральный директор Национального фонда кредитного консультирования. «Скорее всего, по мере того, как вы будете платить по минимуму, пропускать минимальные платежи и так далее, эти ставки будут продолжать расти».

Интересно, что пандемия коронавируса положительно повлияла на состояние дел с долгами американцев. Тогда возможности расходовать средства были ограничены, а правительство оказывало помощь нуждающимся, благодаря чему многие смогли погасить долги. В то время количество просрочек по платежам снизилось до исторического минимума.

Однако сейчас всё вернулось к допандемийным показателям. И относительный рост заработных плат и укрепление рынка труда никак не способствовали улучшению.