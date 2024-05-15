Французский генерал – натиск России нужен для истощения резервов ВСУ

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Цель наступления РФ на харьковском направлении — подорвать резервы ВСУ и ослабить южный фронт, считает бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции Николя Ришу. В эфире LCI он объяснил, что речь идёт не о прорыве, а о натиске, причём успешное продвижение российской армии связано с плохой подготовкой Киева.

НИКОЛЯ РИШУ, бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции: Да, по первому вопросу я вполне согласен с (главой военной разведки Украины. — ИноТВ) Будановым в том, что касается резервов. Резервы в армии священны. На фронте всегда есть войска, а в тылу — резервы, которые могут вмешаться по взмаху руки на том или другом направлении и укрепить слабые места.

Здесь складывается впечатление, что они (российская армия. — ИноТВ) пытаются уничтожить украинские резервы…

ВЕДУЩАЯ: Он (Буданов. — ИноТВ) сказал: «Я ничего не могу сделать. К сожалению, у нас больше никого нет в резерве».

НИКОЛЯ РИШУ: Да, именно, потому что армия растянулась на 1200 километров. Так что, по-видимому, приходится отводить войска из горячих точек — из Бахмута и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт. Такая стратегия им (России. — ИноТВ) и нужна.

Что касается Сум, то нужно ещё больше солдат, потому что, если там действительно 30 тысяч…

ВЕДУЩАЯ: То есть от 30 до 50 тысяч не хватит?

НИКОЛЯ РИШУ: Нет, нет, этого не хватит, чтобы продвинуться в направлении Харькова и Сум, это невозможно. Так что, возможно, это ещё один отвлекающий манёвр — посмотрим. У меня нет разведданных по продвижению в Сумы.

На что я хотел бы обратить внимание, это на то, что говорят о «прорыве российской армии», — но его не было! Настоящий прорыв получается, если разорвать боевую группировку противника, прорваться и начать атаку. После прорыва надо развивать успех, то есть если бы он был, то между армией Путина и Харьковом ничего больше нет.

ВЕДУЩАЯ: То есть вы говорите, что это скорее натиск, чем прорыв?

НИКОЛЯ РИШУ: Да, это натиск российских войск. Можно заметить, что со вчерашнего дня расположение сил не слишком изменилось. Пять батальонов в Волчанске — этого слишком мало, максимум 2500 — 3000 солдат. На самом деле то, что мы здесь видим, — к сожалению, это результат неподготовленности Украины.

ВЕДУЩАЯ: Через минуту вернёмся к этому и послушаем репортаж.

НИКОЛЯ РИШУ: Я думаю, что они (российская армия. — ИноТВ) с самого начала пользуются слабостью украинских войск. Они могли даже не предполагать, что дойдут досюда, — это тоже вполне возможно.

Дата выхода в эфир 15 мая 2024 года.