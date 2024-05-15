 

Politico – покушение на Фицо вызвало шок среди европейских политиков

15.05.2024, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было встречено волной осуждения со стороны словацких политиков, пишет Politico. А европейские политики, как пишет издание, выразили шок и беспокойство в связи со случившимся.


AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения после заседания правительства в городе Гандлове, пишет Politico. По словам очевидцев, неизвестный мужчина выстрелил в Фицо три или четыре раза, когда тот вышел из здания.

Раненого премьера спешно эвакуировала служба охраны. Стрелявшего задержала полиция.

Как напоминает издание, Фицо одержал победу на всеобщих выборах в сентябре прошлого года и столкнулся с широкой критикой за поляризацию политики в стране своими «пророссийскими комментариями» и стремлением расширить государственный контроль над СМИ.

Это нападение вызвало немедленную волну обеспокоенности и осуждения со стороны словацких политиков. Кроме того, после покушения на словацкого премьера европейские лидеры выразили шок и беспокойство, а также высказали добрые пожелания Фицо, говорится в статье.

В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия нет места в нашем обществе, и они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли с премьер-министром Фицо и его семьёй».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Полковник ВВС США в отставке уверен – ВСУ отступают из-за задержек с американской помощью

15.05 / Американский сенатор – Байдену следовало бы извиниться за своё чудовищное фиаско в экономике

15.05 / Гуманитарная ситуация в Харьковской области продолжает ухудшаться

15.05 / За провалы миграционной политики Байдена расплачиваются американцы

15.05 / Прядь волос Бетховена указала на причину его глухоты

15.05 / РФ ещё не ввела основные силы, а Украина уже показала свою хрупкость

15.05 / Европа боится всего на свете и этим приближает свой конец

14.05 / США по-прежнему отстают от своих противников в сфере РЭБ

14.05 / Украинская армия страдает от задержек западной помощи

14.05 / Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика