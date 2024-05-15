Гуманитарная ситуация в Харьковской области продолжает ухудшаться

Удар по Харькову во вторник привел к жертвам – пострадали по меньшей мере 15 мирных жителей. Семь тысяч человек эвакуировано из приграничных районов Харьковской области в связи с активизацией боевых действий.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявила Лиза Доутен, выступая от имени главы Управления ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

Она напомнила, что в результате нескольких волн обстрелов в Харьковской области за последние несколько дней погибли и получили ранения множество мирных жителей, в том числе детей. Атаки также привели к массовым разрушениям гражданской инфраструктуры и перемещению населения из приграничных и прифронтовых населенных пунктов.

По данным властей, на сегодняшний день из приграничных районов Харьковской области эвакуировано более 7 тысяч мирных жителей. Люди в Донецкой и Сумской областях, на востоке и севере страны, также пострадали от обстрелов в последние дни, повреждены дома и гражданская инфраструктура.

В общей сложности в апреле Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало более 700 жертв среди гражданского населения по всей Украине – 129 человек погибли и 574 получили ранения. Таким образом, число жертв растет второй месяц подряд. 90 процентов всех жертв среди мирного населения были зарегистрированы на подконтрольной Украине территории.

Сообщается также об ударах по территории Российской Федерации, в том числе в воскресенье по Белгородской области, в результате которых, как сообщается, также погибли несколько мирных жителей и были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

С 22 марта 2024 года ООН и ее партнеры, как отметила докладчица, стали свидетелями пяти волн атак, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Только в апреле УВКПЧ зафиксировало 50 таких инцидентов. Особенно пострадали Харьковская и Днепропетровская области: по данным Министерства энергетики Украины, с марта до 250 000 жителей столкнулись с веерными отключениями электроэнергии в Харькове и продолжающимися ограничениями в Днепре.

В результате этих атак были разрушены или повреждены электростанции и электроподстанции. «Последствия этих отключений электроэнергии для наиболее уязвимых слоев населения огромны. Они временно оставили миллионы домохозяйств по всей стране без электричества, воды и газа, необходимых для приготовления пищи, отопления, гигиены», – добавила Доутен.

По ее словам, дети, которые полагаются на онлайн-обучение, не могут учиться. Пожилые люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды, пользующиеся инвалидными колясками или другими вспомогательными устройствами, а также матери с маленькими детьми не могут покинуть многоэтажные многоквартирные дома, чтобы получить доступ к продуктам питания и медицинской помощи.

«Мы крайне обеспокоены тем, что, по всей видимости, является новой формой атак – на железнодорожную инфраструктуру на востоке и юге Украины», – продолжила докладчица. Только в апреле, сообщила она, УВКПЧ зафиксировало десять нападений на железнодорожную инфраструктуру на территории, контролируемой правительством. В результате обстрелов погибли 16 мирных жителей, еще 59 получили ранения.

Повреждение железнодорожной системы, как предупредила Доутен, препятствует передвижению людей, товаров, таких как строительные материалы, и других предметов первой необходимости. «Кроме того, вызывают беспокойство нападения на фабрики и производственные предприятия, что ограничивает доступность гуманитарных товаров, закупаемых на месте», – добавила она.

Продолжающиеся нападения на портовую инфраструктуру Украины ставят под угрозу их способность экспортировать зерно и другие сельскохозяйственные товары в то время, когда число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия во всем мире, продолжает расти из года в год.

В ООН, как отметила представительница УКГВ, встревожены сообщениями об атаках, повреждающих энергетическую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы в Российской Федерации. «Такие нападения могут привести к дальнейшему разжиганию войны и усугублению ее гуманитарных последствий», – предупредила она.

В ООН неоднократно напоминали о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом стороны должны постоянно заботиться о безопасности гражданских лиц, а также гражданских объектов, включая жилые дома, школы, больницы и другие объекты жизнеобеспечения.

Активизация боевых действий делает доставку гуманитарной помощи еще более опасной. Тем не менее, ООН и ее гуманитарные партнеры делают все возможное, чтобы добраться до людей, нуждающихся в поддержке. По всей стране по состоянию на конец марта этого года гуманитарную помощь в той или иной форме получили 3,6 миллиона человек.

Более десяти межведомственных автоколонн доставили в этом году предметы первой необходимости для 20 000 человек в прифронтовых районах. Помощь также включала предоставление медицинских услуг почти 860 000 человек; техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения для более чем 1,7 миллиона человек, а также аварийное водоснабжение для более чем 1,2 миллиона человек.

2 миллиона человек получили продовольственную поддержку, а также животноводческие товары и семена, а около 580 000 человек получили помощь в приобретении предметов первой необходимости и материалов для срочного ремонта дома.

На сегодняшний день доноры предоставили 22 процента (669 миллионов долларов) из 3,1 миллиарда долларов, запрошенных в рамках оказания помощи Украине.

Еще одной проблемой, как отметила представительница ООН, остается предоставление помощи мирным жителям в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые в настоящее время находятся под оккупацией Российской Федерации. «Мы глубоко обеспокоены судьбой примерно 1,5 миллиона человек, нуждающихся в жизненно важной помощи в этих районах», – отметила она, призвав обеспечить доступ к нуждающимся в поддержке людям.