WT – за провалы миграционной политики Байдена расплачиваются американцы

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По некоторым подсчётам, в 2023 году в США находилось более 15 миллионов нелегалов. Это обходится государству в $150 миллиардов в год, пишет The Washington Times со ссылкой на анализ бюджетного комитета палаты представителей. При этом основное бремя ложится на местные органы власти и, конечно, на американских налогоплательщиков.



AP

Каждый нелегальный мигрант обходится американским налогоплательщикам дороже, чем среднестатистический получатель продовольственных талонов или малоимущие, получающие социальную помощь, пишет The Washington Times со ссылкой на анализ бюджетного комитета палаты представителей.

Согласно этим данным, Соединённые Штаты тратят на нелегалов более $150 миллиардов в год. Причём большая часть этих средств идёт на образование детей, которые сами находятся в стране нелегально либо их родители прибыли в Америку без разрешения.

По словам председателя комитета Джоди Аррингтона, самое тяжёлое бремя ложится на местные органы власти и штаты. Им приходится тратить более $73 миллиардов в год на образование, почти $22 миллиардов на правоохранительную деятельность и почти $19 миллиардов на медицинское обслуживание.

«А правительства штатов и местные органы власти не берут кредиты у Китая, как федеральное правительство, и они не могут печатать деньги, поэтому непропорциональное бремя здесь ложится на местную власть», — пояснил изданию Аррингтон. «Им приходится либо сокращать услуги для своих граждан, либо повышать налоги».

В пример часто приводят Техас — штат, который особенно страдает от наплыва нелегальных мигрантов. Так, в местном округе Кинни с населением 3200 человек в 2020 году было заведено 134 уголовных дела. А в последние три года там уже выдвигается более 5000 обвинений в год. Причём многие из них связаны с незаконным пересечением границы, число которых резко выросло из-за миграционной политики Байдена.

Джоди Аррингтон в беседе с WT признал, что происходящее слишком дорого обходится таким округам, как Кинни, по всей стране. По его мнению, «совокупные затраты и нагрузка» являются «неприемлемыми» и «экстраординарными».

По последним подсчётам, нелегальные иммигранты приносят $32 миллиардов налоговых поступлений, однако при этом общая нелегальная иммиграция обходится государству в $150 млрд. В эту цифру входят расходы на работу правоохранительных органов, здравоохранение, образование и различные социальные программы.

Причём эти расходы продолжают расти — в 2017 году эта цифра была на $35 миллиардов меньше, уточняет издание. «У нас было бы достаточно ресурсов, если бы мы не тратили 150 миллиардов долларов в год на обеспечение необходимого иммиграционного контроля и пограничной безопасности», — уверен Аррингтон. «На самом деле, 150 миллиардов долларов — это вдвое больше, чем мы тратим на министерство внутренней безопасности».

По некоторым подсчётам, в 2023 году в Соединённых Штатах находилось более 15 миллионов нелегалов. Это означает, что расходы на душу населения составляли примерно $8776 в год.

При этом Джо Байден решил, что этого мало, и добавил дополнительные льготы для нелегальных мигрантов. Теперь они могут иметь доступ к программе Obamacare и налоговым субсидиям. Правительственные аналитики подсчитали, что это будет стоить примерно $300 миллионов в год.

Но денежные издержки — лишь одна из проблем, возникших в связи небывалым притоком мигрантов. Противники нынешней миграционной политики указывают на всплеск преступности и выражают опасения относительно национальной безопасности.