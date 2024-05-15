MSNBC – прядь волос Бетховена указала на причину его глухоты

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Учёным удалось выяснить причину потери слуха Бетховена, изучив пряди его волос, пишет MSNBC. Оказалось, что у великого композитора было больше свинца в волосах, чем когда-либо встречали эксперты.

Итак, 7 мая 1824 года, более 200 лет назад, Людвиг Ван Бетховен впервые исполнил свою девятую симфонию, и именно тогда стало очевидно, насколько сильно у композитора ухудшился слух. После того, как он не смог расслышать аплодисментов почти двухтысячной толпы.

Теперь учёные, возможно, выяснили причину потери слуха Бетховена, изучив пряди его волос. К нам присоединяется обозреватель медицинских вопросов газеты The New York Times Джина Колата. Спасибо за ваш рассказ об этом, Джина. Прежде всего что это было и как они узнали об этом по его волосам?

ДЖИНА КОЛАТА, журналист: Что было причиной его глухоты или..?

Да.

ДЖИНА КОЛАТА, журналист: На самом деле, возникает вопрос, откуда вообще они взяли волосы Бетховена, что довольно странно. Оказывается, когда он умирал, люди приходили и отрезали пряди его волос на память, представляете? А 200 лет спустя нашлось пять прядей, принадлежность которых Бетховену смогли подтвердить с помощью анализа ДНК. Вот оттуда всё и началось.



И тогда возник вопрос, а что можно узнать по его волосам? Потому что сам Бетховен писал что-то вроде: «Я очень хочу, чтобы люди выяснили, чтобы доктора выяснили, почему я так болен». У него были ужасные спазмы в животе, он постоянно болел, ничего не слышал. Он был в отчаянии, потому что действительно был глух.



Один из владельцев тех прядей волос решил докопаться до сути и отправил их в лабораторию клиники, которая специализируется на анализе свинца и других токсинов, которые могут содержаться в волосах. И оказалось, что у Бетховена было больше свинца в волосах, чем они когда-либо видели, а они получают образцы со всего мира, от самых разных людей.



У него было… Они проанализировали две пряди волос. В одной из них было 280 микрограмм на грамм волос, а в другой… А, нет, 300! Я посмотрю, проверю, чтобы быть точной. 258 в одной пряди и 380 — в другой. А нормой считается меньше четырёх. Так что это было просто поразительное количество свинца.



Там были и другие металлы, например мышьяк, но количество свинца было просто невероятным. И вопрос в том, как в него попал этот свинец? Почему может быть так много свинца? Но вообще в те времена использовали очень много свинца, даже не понимая его токсичность.

И вот, что они делали: если вино было невкусным, немного походило на уксус, они добавляли в него свинец, потому что у свинца очень сладкий привкус. Например, мои дети едят свинцовую краску, она очень сладкая, почти приторная. А свинец нейтрализует действие уксуса.

Прекрасно.

ДЖИНА КОЛАТА, журналист: А ещё у них был свинец в лекарствах — да везде.

Дата выхода в эфир 13 мая 2024 года.