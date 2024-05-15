 

MSNBC – прядь волос Бетховена указала на причину его глухоты

15.05.2024, 3:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Учёным удалось выяснить причину потери слуха Бетховена, изучив пряди его волос, пишет MSNBC. Оказалось, что у великого композитора было больше свинца в волосах, чем когда-либо встречали эксперты.

Итак, 7 мая 1824 года, более 200 лет назад, Людвиг Ван Бетховен впервые исполнил свою девятую симфонию, и именно тогда стало очевидно, насколько сильно у композитора ухудшился слух. После того, как он не смог расслышать аплодисментов почти двухтысячной толпы. 

Теперь учёные, возможно, выяснили причину потери слуха Бетховена, изучив пряди его волос. К нам присоединяется обозреватель медицинских вопросов газеты The New York Times Джина Колата. Спасибо за ваш рассказ об этом, Джина. Прежде всего что это было и как они узнали об этом по его волосам?

ДЖИНА КОЛАТА, журналист: Что было причиной его глухоты или..?

Да. 

ДЖИНА КОЛАТА, журналист: На самом деле, возникает вопрос, откуда вообще они взяли волосы Бетховена, что довольно странно. Оказывается, когда он умирал, люди приходили и отрезали пряди его волос на память, представляете? А 200 лет спустя нашлось пять прядей, принадлежность которых Бетховену смогли подтвердить с помощью анализа ДНК. Вот оттуда всё и началось. 

И тогда возник вопрос, а что можно узнать по его волосам? Потому что сам Бетховен писал что-то вроде: «Я очень хочу, чтобы люди выяснили, чтобы доктора выяснили, почему я так болен». У него были ужасные спазмы в животе, он постоянно болел, ничего не слышал. Он был в отчаянии, потому что действительно был глух. 

Один из владельцев тех прядей волос решил докопаться до сути и отправил их в лабораторию клиники, которая специализируется на анализе свинца и других токсинов, которые могут содержаться в волосах. И оказалось, что у Бетховена было больше свинца в волосах, чем они когда-либо видели, а они получают образцы со всего мира, от самых разных людей. 

У него было… Они проанализировали две пряди волос. В одной из них было 280 микрограмм на грамм волос, а в другой… А, нет, 300! Я посмотрю, проверю, чтобы быть точной. 258 в одной пряди и 380 — в другой. А нормой считается меньше четырёх. Так что это было просто поразительное количество свинца. 

Там были и другие металлы, например мышьяк, но количество свинца было просто невероятным. И вопрос в том, как в него попал этот свинец? Почему может быть так много свинца? Но вообще в те времена использовали очень много свинца, даже не понимая его токсичность. 

И вот, что они делали: если вино было невкусным, немного походило на уксус, они добавляли в него свинец, потому что у свинца очень сладкий привкус. Например, мои дети едят свинцовую краску, она очень сладкая, почти приторная. А свинец нейтрализует действие уксуса.

Прекрасно. 

ДЖИНА КОЛАТА, журналист: А ещё у них был свинец в лекарствах — да везде. 

Дата выхода в эфир 13 мая 2024 года.  


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