 

France info – украинская армия страдает от задержек западной помощи

14.05.2024, 20:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киев призывает Запад ускорить поставки обещанного оружия: российская армия начала наступление на Харьков и уже заняла несколько деревень, пишет France info. Союзники стараются компенсировать задержку в поставках, однако не хотят делиться вооружением, которое необходимо им самим.


AP

Подтвердив опасения Киева, Москва начала наземную операцию в Харьковской области и уже заняла девять деревень, пишет France info. В то же время ВСУ по-прежнему не хватает боеприпасов, вооружения и солдат. Зеленский призвал Запад ускорить поставки обещанного оружия.

Часть задержек связана с расколом в американском конгрессе, где республиканцы почти полтора года блокировали новый пакет помощи. Его приняли 20 апреля, однако доставка займёт некоторое время — по крайней мере до лета. Вашингтон пытается компенсировать проволочки другими инициативами: Блинкен объявил о предоставлении необходимого Киеву оружия на $400 млн, включая ЗРК Patriot.

Евросоюз сильно отстаёт от США в поддержке Украины. Великобритания обещала выделить дополнительно ₤500 млн, однако за год её помощь не превышает ₤3 млрд. Основным спонсором Киева остаётся Германия, которая также добавила €500 млн, однако уже год отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц считает, что для их использования необходимо привлекать немецких военных, и хочет избежать участия в конфликте. США оказывают давление на европейских союзников, однако те не спешат передавать Украине свои системы Patriot, которые нужны им для собственной обороны.


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