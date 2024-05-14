Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта

Уже спустя месяц после происшествия Куклачев вышел на связь с общественностью, заявив, что поправляется и находится в санатории. В видеообращении к поклонникам Юрий Куклачев выглядел бодрым и оптимистичным, подчеркнув, что скоро вернется на сцену Театра кошек.

Операция, во время которой было установлено целых 5 стентов, прошла успешно, но не без трудностей. Сам Куклачев признался, что процедура была сложной и болезненной, но он благодарен за поддержку и готов вернуться к работе.

Несмотря на свои проблемы со здоровьем, Юрий Куклачев не отменил три благотворительных концерта по случаю своего юбилея в Vegas City Hall. Даже после операции он продолжал активно участвовать в организации мероприятий, связываясь с сыном и коллегами, чтобы все прошло гладко.

Юрий Куклачев продолжает восстанавливаться и надеется вернуться к своей любимой работе в Театре кошек в ближайшем будущем. Его оптимизм и решимость послужат примером для многих, демонстрируя силу духа и постоянство в преодолении трудностей.