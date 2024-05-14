Рене Зеллвегер пыталась зайти в чужой дом и чуть не сломала замок соседям

Недавно папарацци стали свидетелями одной из таких ситуаций. В Лондоне Рене остановилась в особняке стоимостью четыре миллиона фунтов стерлингов, который для съемок арендовали продюсеры. Но черные двери лондонских домов оказались очень похожими друг на друга.

Одетая в черную куртку и с спортивной сумкой через плечо, Рене пыталась открыть дверь ключом, но замок не поддавался. Через несколько минут мучений актриса наконец поняла, что пытается зайти в чужой дом. К счастью, хозяев дома не было, и Рене избежала неловкой ситуации.

Напомним, что в этом сиквеле, который выходит почти через четверть века после первого “Дневника Бриджит Джонс”, центральным персонажем станет мать-одиночка, пытающаяся воспитать двоих детей после смерти мужа, Марка Дарси, сыгранного Колином Фертом. В этот раз актрису не заставляли набирать лишний вес.

Также источники близкие к процессу съемок утверждают, что проблема героини с весом будет значительно “преуменьшена” в фильме. В новом фильме Бриджит попадет в мир онлайн-знакомств и найдет несколько потенциальных женихов, включая молодую рок-звезду, привлекательного учителя физкультуры и свою давнюю любовь Дэниела Кливера, который, как оказалось, не погиб в авиакатастрофе.