 

Белоусов давно принадлежит к «близкому кругу» Путина и займётся перестройкой ВПК России — Корреспондент N-TV

14.05.2024, 2:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западные СМИ пытаются понять причины назначения Андрея Белоусова новым министром обороны России. Корреспондент немецкого N-TV считает, что они довольно очевидны: Кремль сам об этом заявил — ВПК РФ должен стать более эффективным. В своём комментарии из Москвы Райнер Мунц отмечает, что Андрей Белоусов — это «доверенное лицо» Путина, давно принадлежит к его «близкому кругу», много лет работает на Кремль.

В лице Андрея Белоусова пост министра обороны должен быть занят экспертом-экономистом. Как следует классифицировать эту персону?

РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV в Москве: Да. Очевидно, речь идёт о том, чтобы сделать более эффективным весь блок безопасности, как он здесь называется, то есть спецслужбы и Минобороны. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «речь идёт также о лучшей интеграции министерства обороны и блока безопасности в целом в российскую экономику». Именно в этом вся суть — более чётко сосредоточиться на победе в этом военном противостоянии. Лучше использовать все деньги, которые сейчас текут в оборонный сектор, то есть перестроить промышленность РФ в ВПК.

И кто этот человек, этот новый министр обороны? Он доверенное лицо Владимира Путина, он принадлежит к очень узкому кругу. Он также консультировал Кремль по экономическим вопросам с 2013 по 2020 год. Тогда он был вице-премьером, а сейчас займёт должность в Министерстве обороны, чтобы сделать всю эту сферу более эффективной.

Это был контекст, упорядоченный Райнером Мунцем в Москве. Большое спасибо за это, Райнер.


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