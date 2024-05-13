Байден уверяет американцев, что Трамп «явно слетел с катушек»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

После поражения на выборах 2020 года в Дональде Трампе «что-то сломалось», — об этом, как пишет CNN, заявил президент США Джо Байден, выступая перед своими сторонниками. При этом глава Белого дома заверил избирателей, что его оппонент «явно слетел с катушек».



AP

Президент США Джо Байден заявил, что после поражения на выборах 2020 года Дональд Трамп «явно слетел с катушек», пишет CNN.

«Очевидно, что, когда он проиграл в 2020 году, что-то в нём сломалось, — заявил Байден своим сторонникам в Сиэтле. — Он не только одержим поражением 2020 года, он явно слетел с катушек. Просто послушайте, что он говорит людям».

Согласно недавнему опросу CNN, проведённому исследовательской компанией SSRS, Трамп продолжает опережать Байдена в президентской гонке. Бывшего главу государства поддерживают 49% американских избирателей, в то время как нынешнего президента США — 43%.