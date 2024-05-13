 

Наступление России вынуждает Киев перебрасывать войска с Донбасса

13.05.2024, 15:10, Новости дня
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Истощённая украинская армия отступает на харьковском направлении, а начальники обвиняют в поражениях друг друга, рассказывает The New York Times. Главной проблемой ВСУ остаётся нехватка солдат, что вынуждает перебрасывать войска с Донбасса и увеличивает тем самым шансы на прорыв России.


AP

На харьковском направлении ВСУ отступают перед натиском российской армии, а украинские военачальники обвиняют в поражениях друг друга, пишет The New York Times. Военные эксперты считают, что для Украины сложилась опасная ситуация: истощённые войска уже давно жаловались на крайнюю нехватку боеприпасов, которая усугубилась из-за задержки американской помощи.

Командир подразделения разведки Денис Ярославский пожаловался в Facebook* на плохую защиту границ. По его словам, первая линия обороны и мины «просто отсутствуют», что позволило противнику свободно войти в серую зону.

По словам экспертов, наступление РФ должно создавать угрозу для Харькова и вынуждать Киев перебрасывать войска с Донбасса. Именно так сейчас и происходит. Как объясняет военный аналитик Франц-Стефан Гади, РФ поняла, что главная проблема Украины — нехватка солдат: «Проредив линию фронта, она увеличивает шансы на прорыв».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

 


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