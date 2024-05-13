 

Mediaite – даже CNN признал политическую подоплёку судов над Трампом

13.05.2024, 0:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ведущий CNN Фарид Закария заявил, что судебные процессы в отношении Дональда Трампа имеют явный политический окрас. Журналист также отметил, что преследование экс-президента США только привлекает к нему большее внимание и добавляет ему симпатии даже среди тех, кто не входит в число его сторонников, передаёт Mediaite.


AP

Судебные разбирательства в отношении экс-президента США Дональда Трампа носят явную политическую окраску. С таким неожиданным мнением выступил ведущий CNN Фарид Закария, пишет Mediaite.

В своём вступительном слове журналист отметил, что в то время как среди демократов наблюдается раскол, республиканцы, напротив, демонстрируют сплочённость. И одной из причин этого единства является широко распространенное мнение, что с Трампом поступают нечестно.

«Суды против [Трампа] удерживают его в центре внимания, приводят в ярость его электорат, который считает его мучеником. Более того, они могут вызвать к нему некоторую симпатию в целом среди людей, которые считают прокуроров политически мотивированными», — заявил Закария.

«По моему мнению, так оно и есть. Я сомневаюсь, что обвинение в Нью-Йорке было бы предъявлено подсудимому, которого звали бы не Дональд Трамп», — добавил журналист, обратив внимание на опрос CNN, согласно которому только 56% считают, что экс-президент получит справедливый приговор.

 


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