Fox – экс-президент Албании пожаловался США, что Москва подрывает «европейские устои» на Балканах

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В интервью Fox News бывший президент Албании Илир Мета посетовал на то, что Вашингтон не уделяет достаточно внимания его стране и Западным Балканам. Политик заявил, что внешние игроки, в том числе Россия, якобы пользуются «отсутствием» США, чтобы срывать вхождение региона в НАТО и ЕС.



AP

В интервью Fox News бывший президент Албании Илир Мета призвал Джо Байдена «не забывать» о Западных Балканах. Он выразил беспокойство, что Вашингтон, занятый Украиной и Израилем, не уделяют достаточного внимания его стране — «одному из своих самых важных союзников» в Европе и НАТО.

Политик заявил, что Балканы «страдают от статус-кво» и что внешние игроки, в том числе Россия, якобы пытаются помешать интеграции региона в ЕС и Североатлантический альянс. «Они стремятся создать вакуум, который можно будет заполнить, чтобы подорвать европейские ценности и устои», — посетовал Мета.

Его жалобы на «отсутствие» США в регионе прозвучали на фоне новости о том, что новым вице-премьером Сербии стал бывший глава разведки Александр Вулин, который имеет тесные связи с Москвой и находится под американскими санкциями. Его назначение на Западе восприняли как признак того, что Белград не хочет отказываться от своих пророссийского курса, несмотря на стремление войти в ЕС, обращает внимание Fox News.