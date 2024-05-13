 

Fox – экс-президент Албании пожаловался США, что Москва подрывает «европейские устои» на Балканах

13.05.2024, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В интервью Fox News бывший президент Албании Илир Мета посетовал на то, что Вашингтон не уделяет достаточно внимания его стране и Западным Балканам. Политик заявил, что внешние игроки, в том числе Россия, якобы пользуются «отсутствием» США, чтобы срывать вхождение региона в НАТО и ЕС.


AP

В интервью Fox News бывший президент Албании Илир Мета призвал Джо Байдена «не забывать» о Западных Балканах. Он выразил беспокойство, что Вашингтон, занятый Украиной и Израилем, не уделяют достаточного внимания его стране — «одному из своих самых важных союзников» в Европе и НАТО.

Политик заявил, что Балканы «страдают от статус-кво» и что внешние игроки, в том числе Россия, якобы пытаются помешать интеграции региона в ЕС и Североатлантический альянс. «Они стремятся создать вакуум, который можно будет заполнить, чтобы подорвать европейские ценности и устои», — посетовал Мета.

Его жалобы на «отсутствие» США в регионе прозвучали на фоне новости о том, что новым вице-премьером Сербии стал бывший глава разведки Александр Вулин, который имеет тесные связи с Москвой и находится под американскими санкциями.  Его назначение на Западе восприняли как признак того, что Белград не хочет отказываться от своих пророссийского курса, несмотря на стремление войти в ЕС, обращает внимание Fox News.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Mediaite – даже CNN признал политическую подоплёку судов над Трампом

12.05 / Fox News – CNN уже готовится обвинять Россию в победе Трампа

12.05 / DM – НАТО решило поиграть мускулами на «пороге России», чтобы доказать своё единство

12.05 / Hill – Кеннеди-младший подрывает шансы Байдена, успешно добиваясь включения своего имени в бюллетени

12.05 / России не нужно наносить удар по США — её секретным оружием может стать Трамп

12.05 / «Террорист и экстремист» победили на «Евровидении-2024»

12.05 / Спикер Джонсон пережил первую попытку отстранения — остаться в должности после выборов в ноябре будет сложнее

12.05 / Экс-помощница Байдена, обвиняющая его в домогательстве, рассказала, за что её преследовали как «российского агента»

11.05 / Палата представителей обещает двухпартийную поддержку импичмента Байдену в защиту Израиля

11.05 / Не за Израиль — певца из Нидерландов исключили из финала Евровидения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика