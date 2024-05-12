Fox News – CNN уже готовится обвинять Россию в победе Трампа

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Рейтинг действующего главы Белого дома продолжает падение, и его переизбрание выглядит всё более сомнительным. Лояльный президенту США телеканал CNN пытается заранее обвинить Москву во вмешательстве в выборы. Но на самом деле в своём потенциальном поражении будет виноват сам Джо Байден, который умудрился настроить против себя электоральную базу демократов, считает ведущий Fox News Джесси Уотерс.

В это время в 2020 году рейтинг Байдена на общенациональном уровне вырос на четыре пункта. Сегодня он упал на полтора пункта. Я больше не делаю прогнозов, но для Байдена в ноябре ситуация выглядит не очень хорошо. CNN тоже это видят. Они уже готовят почву, чтобы обвинить Россию в случае победы Трампа.

ДЖОН БЕРМАН, ведущий CNN: ФБР заявляет, что следит за тем, не приведёт ли поддержка США Украины к тому, что РФ пойдёт на больший риск и потенциально вмешается в президентские выборы 2024 года.

ЭНДРЮ МАККЕЙБ, аналитик CNN: Есть вероятность того, что у русских появится стимул, чтобы действительно вмешаться таким образом, чтобы помочь республиканцам, которые будут против дополнительной помощи Украине в случае их избрания, и помешать перспективам демократов.

Это был «Оземпик» (бывший замдиректора ФБР, отправленный в отставку Трампом. — ИноТВ) Маккейб. Приятно его видеть. Хорошо выглядит.

Трампу помогает не Россия, а Байден. Он полностью расколол некогда прочную базу демократов. Молодёжь, темнокожие, мусульмане раньше были лояльны демократам, а теперь они разгневаны. Студенты колледжей и мусульмане называют Байдена «Джо-геноцидом». Байден попытался вернуть их доверие, угрожая прекратить помощь Израилю. Но этого было недостаточно. Они хотят, чтобы Израиль был стёрт с лица земли.

Пойдя на уступки университетскому халифату, он (Байден. — ИноТВ) отвесил пощёчину своим еврейским мега-спонсорам. Один сторонник-миллиардер (бизнесмен Хаим Сабан. — ИноТВ) написал письмо Байдену, в котором говорилось следующее: «Плохое, плохое, плохое решение на всех уровнях… давайте не будем забывать, что избирателей-евреев, которые заботятся об Израиле, больше, чем избирателей-мусульман, которых волнует ХАМАС».

Дата публикации 11 мая 2024 года