DM – НАТО решило поиграть мускулами на «пороге России», чтобы доказать своё единство

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Североатлантический альянс проводит крупнейшие учения со времён холодной войны, чтобы послать сигнал Москве. В рамках этих манёвров участники блока — США и Великобритания — отработали высадку десантных войск в Эстонии, пишет Daily Mail.



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В рамках крупнейших учений со времён холодной войны НАТО устроило демонстрацию силы на «пороге России». Эти манёвры адресовались Владимиру Путину на фоне продолжающегося украинского конфликта, пишет Daily Mail.

В Эстонии 82 британских и 60 американских десантников отработали высадку с трёх транспортных самолётов США C-17. Их подготовка является частью серии наземных, воздушных и морских операций в рамках учений «Стойкий защитник», которые проводят все 32 государства НАТО в различных регионах — от Арктики до Средиземноморья, поясняет издание.

Демонстрация единства альянса состоялась после того, как РФ усилила наступление в Харьковской области. Кроме того, её сопровождал новый виток напряжённости между НАТО и Москвой после того, как Лондон выдворил её военного атташе, обвинив его в шпионаже, считает Daily Mail.