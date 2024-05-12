 

DM – НАТО решило поиграть мускулами на «пороге России», чтобы доказать своё единство

12.05.2024, 17:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Североатлантический альянс проводит крупнейшие учения со времён холодной войны, чтобы послать сигнал Москве. В рамках этих манёвров участники блока — США и Великобритания — отработали высадку десантных войск в Эстонии, пишет Daily Mail.


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В рамках крупнейших учений со времён холодной войны НАТО устроило демонстрацию силы на «пороге России». Эти манёвры адресовались Владимиру Путину на фоне продолжающегося украинского конфликта, пишет Daily Mail.

В Эстонии 82 британских и 60 американских десантников отработали высадку с трёх транспортных самолётов США C-17. Их подготовка является частью серии наземных, воздушных и морских операций в рамках учений «Стойкий защитник», которые проводят все 32 государства НАТО в различных регионах — от Арктики до Средиземноморья,  поясняет издание.

Демонстрация единства альянса состоялась после того, как РФ усилила наступление в Харьковской области. Кроме того, её сопровождал новый виток напряжённости между НАТО и Москвой после того, как Лондон выдворил её военного атташе, обвинив его в шпионаже, считает Daily Mail.   


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