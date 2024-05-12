 

«Террорист и экстремист» победили на «Евровидении-2024»

12.05.2024, 7:32, Новости дня
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В шведском Мальмё завершился финал музыкального конкурса «Евровидение-2024». Швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code занял первое место. Второе место получила Хорватия, на третьем Украина.

Франция — четвертая. Израильская певица Эден Голан — на пятом месте. Далее следуют Ирландия, Италия, Армения, Швеция, Португалия, Греция, Германия, Люксембург, Литва, Кипр, Латвия и так далее. Британец Олли Александер оказалась на 18-м месте из 25.

Победа 24-летнего рэпера Nemo (Немо Меттлер), определяющего себя как небинарную персону, стала важным моментом для ЛГБТ-сообщества, признанного в РФ террористическим и экстремистским, которое долгое время считало «Евровидение» своего рода убежищем и местом, где принимают разнообразие и разные способы существования. Сам он/она просят использовать по отношению к себе местоимение «они».

Выигравшая на конкурсе песня The Code — гибрид оперы и хип-хопа — рассказывает об опыте принятия собственной идентичности и небинарности. Nemo — первый небинарный артист, победивший на «Евровидении».

Второе место занял исполнитель Baby Lasagna (Марко Пуришич) из Хорватии, а Украину на конкурсе представлял дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil (Яна Шемаева и Алена Савраненко) с песней Teresa & Maria.

Наивысшие 12 баллов им поставило жюри в Чехии и Молдовы, по 10 баллов они получили от Эстонии, Франции и Польши. После зрительского голосования страна переместилась с пятого на третье место.


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