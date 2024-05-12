Спикер Джонсон пережил первую попытку отстранения — остаться в должности после выборов в ноябре будет сложнее

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Палата представителей США отклонила инициативу республиканки Марджори Тейлор Грин об отстранении спикера Майка Джонсона от должности, пишет Politico. Впрочем, отмечает издание, представители Республиканской партии сомневаются, что поддержат планы Джонсона остаться на посту и после выборов в палату представителей в ноябре.



АР

Палата представителей конгресса США 359 голосами против 43 заблокировала попытку, инициатором которой была республиканка Марджори Тейлор Грин, отстранить спикера Майка Джонсона, пишет Politico.

Издание называет это неоспоримой победой Джонсона, несмотря на то, что решающую роль сыграла поддержка представителей от Демократической партии, которая и позволила ему избежать голосования по отстранению от должности.

При этом Politico предупреждает, что время пребывания Джонсона на посту спикера может быть серьёзно ограничено. На этой неделе он заявил, что намерен вновь баллотироваться на это место, если Республиканская партия сохранит за собой большинство, но выиграть эту гонку ему будет намного сложнее, чем было занять должность в октябре прошлого года. Подобные высказывания Джонсона о его планах на будущее вызывают заметный скептицизм со стороны наиболее консервативных республиканцев — даже тех, кто поддержал его сейчас.

Уже сейчас многие представители Республиканской партии заявляют, что не намерены поддерживать его в январе, и, что ещё более опасно для положения Джонсона, большинство из них считают, что у него будет серьёзный соперник. Недовольство спикером нарастало в течение нескольких месяцев, и несмотря на то, что попытка его отстранения была заблокирована, оно сохраняется. Республиканцы критикуют спикера за то, что он недостаточно упорно борется за консервативные приоритеты, а также за его решение вынести на голосование вопрос о выделении дополнительной помощи Украине.

На этой неделе Грин и её союзники дважды встречались с Джонсоном и наметили четыре области, в которых они хотели бы видеть действия, оставляя открытой дверь для повторных попыток его отстранения ещё до выборов в палату представителей в ноябре.