 

РФ продолжает закупать западные компоненты для своей военной техники, обходя санкции

11.05.2024, 15:46, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на многочисленные запреты, наложенные Западом за два года конфликта на Украине, РФ по-прежнему использует западные детали в своей военной технике, пишет The Daily Beast. Так, с 2021 года Москва увеличила импорт компонентов западного производства, в некоторых случаях более чем на 500%. В этом ей помогают третьи страны, которые закупают детали у Запада, а затем перепродают их России.


АР

Спустя два года конфликта на Украине в российских военных самолётах по-прежнему присутствуют компоненты сотен иностранных компаний, от американских и европейских до японских. Более того, даже в условиях санкций и экспортного контроля РФ с 2021 года увеличила импорт компонентов западного производства, в некоторых случаях более чем на 500%. Только в 2023 году РФ импортировала компонентов, связанных с производством самолётов, на сумму более $4 млрд. Об этом пишет The Daily Beast, ссылаясь на исследование украинской некоммерческой независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

В подавляющем большинстве случаев сами производители не знают, что их компоненты направляются в Россию. В докладе НАКО отмечается «тревожная тенденция к быстрому и довольно внезапному росту экспорта в страны Центральной Азии, граничащие с Российской Федерацией». Чтобы обойти санкции, большое количество компаний-посредников в таких странах, как Армения, Казахстан и Узбекистан, покупают западные компоненты, а затем переправляют их в Россию.

Однако, как отмечает издание, довольно часто «проблема выходит за рамки российских самолётов»: по данным исследования, западные компоненты зачастую присутствуют и в российском оружии, например, в беспилотниках и ракетах.


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