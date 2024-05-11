 

Экс-аналитик ЦРУ – от Зеленского отворачиваются даже неонацисты — видят, что без Залужного стало хуже

11.05.2024, 12:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В последнее время недовольство Зеленским стали высказывать даже самые ярые сторонники войны с Россией. Как объясняет в интервью Redacted экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, неонацисты уверены, что Киев проигрывает именно по вине Зеленского. Усугубляет ситуацию и отставка Залужного: правые прекрасно осознают, что с новым главкомом Украина стала терять территории гораздо быстрее и в больших размерах.

Вы упомянули несколько моментов, которые я хотел бы раскрыть. Давайте поговорим о нацистах, неонацистах на Украине, которые недовольны Зеленским. Конечно, они конфликтуют на протяжении многих лет и уже долгое время не поддерживают его. Можете ли вы рассказать об этом? Почему они хотят избавиться от него?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Они считают, что он проигрывает войну. Нужно ведь на кого-то свалить вину: не винить же самих себя за собственную некомпетентность. 

Частично причина, по которой «Правый сектор»*, в частности батальон «Азов»**, винит во всём его, заключается в том, что они (правые. — ИноТВ) были очень близки с Залужным. Запад не должен питать иллюзий по поводу Залужного: он в значительной степени был связан с неонацистами. Именно поэтому они в первую очередь винят во всём Зеленского. 

Знаете, одно дело, если бы Зеленский отправил в отставку Залужного, а затем с приходом Сырского Украина внезапно начала бы побеждать. Но всё произошло как раз наоборот. Они теряют территорию и теряют её гораздо быстрее, чем когда-либо за последние два года. И в ближайшие дни эта тенденция, скорее всего, только усилится.

Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.


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