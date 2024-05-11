 

Польские фермеры бастуют в Сейме против украинского импорта и правил ЕС

11.05.2024, 2:19, Новости дня
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Фермеры Польши объявили о начале сидячей забастовки в Сейме: они заявляют, что не уйдут из здания, пока с ними не встретится премьер-министр Дональд Туск. Как пишет Euronews, протестующие выступают против «Зелёной сделки» ЕС, а также против импорта украинских продуктов в Польшу.


АР

В четверг фермеры из польского союза фермеров «Orka» устроили сидячую забастовку в Сейме, заявив, что их благосостоянию «угрожают сразу несколько факторов», пишет Euronews. Протестующие недовольны «Зелёной сделкой» ЕС и выступают против ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. 

«Сегодня мы хотим выразить протест против «Зелёной сделки», против открытия границы для продуктов, поступающих в страну из Украины», — заявил представитель профсоюза на пресс-конференции. «Мы не головорезы и не хулиганы. Мы хотим протестовать культурно, чтобы обратить внимание на проблемы, которые есть у нас в сельском хозяйстве», — подчёркивает он.

По информации издания, протестующие требуют встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который пытается вести переговоры с фермерами ещё с февраля. Земледельцы пообещали занимать Сейм до тех пор, пока Туск не встретится с ними лично.


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