 

Инициатива принадлежит России — Киев признал сложное положение ВСУ

11.05.2024, 0:04, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пока ВСУ ждут прибытия американской военной помощи, российские силы перехватили инициативу и «понемногу, но успешно» продвигаются вперёд, пишет Associated Press. По данным Генерального штаба Украины, только за одни сутки российские силы совершают по 20-35 атак, в результате которых ВСУ отступают в надежде построить укреплённые оборонительные рубежи.


АР

Владимир Зеленский заявил, что вооружённые силы станы оказались в «действительно сложной ситуации», так как в ожидании прибытия американской военной помощи вынуждены пытаться сдержать интенсивное наступление России, пишет Associated Press.  

По его словам, РФ стремится использовать нехватку артиллерии и солдат в рядах ВСУ и получить преимущество на поле боя. «На данный момент они перехватили инициативу», — признаёт Зеленский, но выражает надежду на то, что новая американская помощь позволит изменить ситуацию.

По данным Министерства обороны Великобритании, число атак российских сил на востоке Украины увеличилось на 17% с марта по апрель. В Генеральном штабе Украины сообщают, что российская армия только за одни сутки совершает по 20-35 атак. На этом фоне, как отмечает новостное агентство, украинская армия ведёт интенсивные боевые действия, но отступает в надежде построить укреплённые оборонительные рубежи.

Одним из мест продвижения российских сил называется район города Покровска: ещё до недавнего времени Покровск находился в двух часах езды от линии фронта — сейчас это меньше чем в часе езды. Цель России, по данным украинской разведки, состоит в том, чтобы обезопасить Очеретино и выйти на главную дорогу Покровск-Константиновка, перерезав ключевую украинскую линию сообщения с другими прифронтовыми городами.

«Они продвигаются вперёд с каждым днём, понемногу, но успешно», — отмечают в 148-й артиллерийской бригаде ВСУ, дислоцированной недалеко от Марьинки.


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