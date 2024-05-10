 

Российские войска прорвались в Красногоровку и продолжают продвигаться, сообщают ВСУ

10.05.2024, 11:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Как пишет спикер ВСУ подполковник Назар Волошин, российские войска вошли в Красногоровку и закрепились на территории промышленного предприятия, передаёт Newsweek. Кроме того, по словам Волошина, российская армия активно штурмует и другие населённые пункты, несмотря на попытки украинских солдат дать отпор.


AP

По данным вооружённых сил Украины, российские войска прорвались в Красногоровку, один из ключевых городов Донецкой области, и продолжают продвигаться вперёд. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на спикера ВСУ подполковника Назара Волошина.

По его словам, российские штурмовые группы продвинулись в Красногоровку, расположенную к западу от Донецка, и закрепились на территории промышленного предприятия. Более того, он рассказал, что сейчас российские войска штурмуют Нетайлово и пытаются продвинуться к восточной части соседнего села Первомайское, — хотя подполковник и «настаивает», что украинские солдаты «отбиваются», передаёт издание.


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