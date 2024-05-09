Украинские военные напуганы количеством российских беспилотников на фронте

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Российские беспилотники сейчас представляют наибольшую опасность для украинских артиллерийских подразделений на линии фронта, пишет немецкий телеканал N-TV. По словам украинских военных, боевых беспилотников сейчас намного больше, чем раньше: это уже стало страшно, а иногда они совсем не могут высунуться из укрытия, потому что над ними постоянно летают российские дроны.

Самоходная артиллерийская гаубица 2000 прокладывает себе путь на юге Украины. В борьбе с российской артиллерией такие орудия, как это, незаменимы, но недостаток подходящих боеприпасов существенно затрудняет работу.

АНДРЕЙ СТАВНИЧИЙ, солдат: Мы пытаемся работать максимально точно с помощью средств и ресурсов, которые у нас есть. У нас нет такой роскоши, выпускать по 15 — 20 снарядов, чтобы поразить цель. Если провести за стрельбой больше двадцати минут, можно обнаружить врага и чётко навестись.

Солдаты с их гаубицей могут лишь на несколько минут выбраться из своего убежища, прежде чем им придётся снова направиться в укрытие, — в противном случае они станут лёгкой добычей для многочисленных российских беспилотников в этом районе, говорят они.

ЛЁВА, командир: Они стали применять намного больше боевых беспилотников, таких как «Привет-82». У них есть разные вариации беспилотников «Ланцет», которые они модернизировали, — с кумулятивным зарядом, с фугасным. Раньше такого не было. Вернее, атаки были, но не в таких масштабах. Сейчас это действительно страшно.

Москва заявила, что намерена ещё более прицельно атаковать западную артиллерию, такую как самоходная артиллерийская гаубица 2000. Украинские подразделения на фронте чувствуют это непосредственно на себе. Ответить встречным огнём зачастую затруднительно.

АНДРЕЙ СТАВНИЧИЙ: Ситуация усложнилась, потому что у них много электронной военной техники, которая не позволяет нашим «пташкам» залетать на их территорию, поэтому сложнее выявлять цели и наносить удары. И ещё одна причина — это их беспилотники-камикадзе. У них огромное количество беспилотников Zala и «Орлан». Бывает такое, что, когда они работают активно, мы не можем высунуться, потому что над нами постоянно что-то летает. Это проблема. Если бы можно было сбить или уничтожить этих «птичек», мы действовали бы более эффективно и могли бы сделать больше.

Беспилотники сейчас представляют, вероятно, наибольшую опасность для украинских артиллерийских подразделений. Бо́льшая поддержка в электронном ведении борьбы могла бы разрядить для Украины ситуацию на фронте. Однако скорых улучшений на данный момент не предвидится.

Дата выхода в эфир 08 мая 2024 года.