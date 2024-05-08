 

«Война идёт на нашу землю» — экс-генерал предрёк Америке теракты

08.05.2024, 7:03, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Из-за бездарной политики Вашингтона, который пускает на свою территорию сотни тысяч нелегальных мигрантов, Америку ждут непростые времена, считает отставной генерал США Блейн Холт. Среди этих мигрантов наверняка есть террористы, которые принесут войну на территорию Соединённых Штатов. Студенческие волнения — это лишь цветочки, отметил эксперт в интервью NewsMax.

Дело в том, что у нас тут уже порядка 10 миллионов нелегалов, и одному Богу известно, сколько у нас мигрантов. Сколько ещё людей мы можем взять на попечение на деньги налогоплательщиков? И это не говоря уже даже об угрозе безопасности. Генерал, в письме приводится интересная статистика, которая подтверждает, что риск проникновения террористов в нашу страну не гипотетический.

Насколько нам известно, в прошлом году на южной границе было задержано 169 человек, внесённых в список террористов ФБР. Это больше, чем за последние шесть лет, вместе взятые. При президенте Трампе их, по-моему, было всего 11, а мы говорим о 169 только за последний год.

Это заниженная цифра? Какова вероятность потенциального теракта? Я постоянно повторяю: для совершения теракта 11 сентября, который я прекрасно помню, потребовалось всего 19 человек. Понадобилось около полумиллиона долларов, чтобы нанести такой огромный ущерб, изменить мир до неузнаваемости. И тем не менее мы впускаем миллионы человек, а он хочет привезти ещё и беженцев из Газы. Мы даже не знаем, нет ли среди них террористов ХАМАС. 

БЛЕЙН ХОЛТ, генерал армии США в отставке: Из-за этой политики иностранные войны теперь приходят на нашу землю. Дело не в том, что она бессмысленна, а в том, что она довольно неблаговидна по отношению к США. Администрация на глазах у всех действует против интересов безопасности Соединённых Штатов. Это главная угроза нашей безопасности. Ничто с этим даже близко не сравнится.
 
Что касается ваших слов, у нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов — это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядёт. Но Майоркас, которого нельзя подвергнуть импичменту, потому что демократы даже не могут явиться на судебный процесс, ответственен за эти лагеря ООН в Дарьенском пробеле, огромные лагеря беженцев.
 
В одном из таких лагерей находятся только китайские мужчины призывного возраста, которые прибывают туда тысячами. И в чём смысл всего этого? Смысл в том, что мы будем поглощены этими проблемами, а Вашингтон будет заниматься пособничеством и подстрекательством в отношении сектора Газа. Это политика умиротворения Ирана. И умиротворения региона. Если Иордания и Египет не занимаются этим вопросом и не забирают свой народ, то почему мы должны это делать в то время, когда понятия не имеем, кто находится в нашей стране и какие у них на нас планы?

Дата публикации 06 мая 2024 года.


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