Равнодушие Киева к погибшим солдатам подрывает моральный дух украинцев

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Украинские морги завалены телами погибших неопознанных бойцов ВСУ. Тем временем их родственникам заявляют, что их родные пропали без вести. И даже если факт гибели удаётся установить, власти не торопятся его признавать, пишет The New York Times.



AP

Тела двух украинских солдат лежали неподвижно в поле в течение нескольких месяцев. Вокруг них были видны пятна крови и их автоматы. Родственники опознали их по кадрам с беспилотника. Несмотря на мучительное зрелище, было ясно: двое мужчин — рядовой Сергей Мацюк и рядовой Андрей Зарецкий — были мертвы. Тем не менее более четырёх месяцев спустя украинские военные по-прежнему числятся пропавшими без вести, пишет The New York Times.

Количество погибших солдат ВСУ настолько велико, что их останки не успевают идентифицировать. В феврале Зеленский заявлял о потерях в размере 31 тыс. человек, однако, по оценкам США, их число намного больше и к августу прошлого года погибло порядка 70 тыс. украинских солдат. Многие их тех, кто числится пропавшими без вести, попали в плен к российским войскам. Однако большинство погибли и до сих пор не опознаны. Это бьёт по и без того подорванному моральному духу Украины, считают на Западе.

Недовольство среди гражданского населения нарастает. В октябре прошлого года в Киеве прошла крупная акция протеста. Родственники солдат требуют от властей ответа.

По мере того как война затягивается, семьи впадают во всё большее отчаяние. Брат Алёны Бондарь числится пропавшим без вести с сентября. «Я чувствую очень легкомысленное отношение; Никто ничего не говорит, его никто не ищет», — говорит 37-летняя женщина. В отчаянии она обратилась за помощью к гадалке, которая сказала ей, что её брат выжил. «Но стоит ли мне в это верить?» — задаётся она вопросом.

Подтвердить смерть особенно проблематично, когда у украинских чиновников нет тела, но, даже когда оно есть, это может быть долгим и трудным процессом. Тестирование ДНК носит фрагментарный характер. Родственники пытаются обойти бюрократию. Они ездят от морга к моргу, иногда с помощью волонтёров, осматривая тела и пытаясь идентифицировать их сначала по фотографиям, а затем запрашивая у соответствующих членов семьи генетические образцы.

И даже если у них есть доказательства смерти, им предстоит суд и ожидание решения от двух до шести месяцев. В случае установления факта гибели властям приходится выплачивать семье погибшего 15 миллионов гривен, или около $386 тыс., в рассрочку, пишет The New York Times.