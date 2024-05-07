 

Равнодушие Киева к погибшим солдатам подрывает моральный дух украинцев

07.05.2024, 18:33, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские морги завалены телами погибших неопознанных бойцов ВСУ. Тем временем их родственникам заявляют, что их родные пропали без вести. И даже если факт гибели удаётся установить, власти не торопятся его признавать, пишет The New York Times.


AP

Тела двух украинских солдат лежали неподвижно в поле в течение нескольких месяцев. Вокруг них были видны пятна крови и их автоматы. Родственники опознали их по кадрам с беспилотника. Несмотря на мучительное зрелище, было ясно: двое мужчин — рядовой Сергей Мацюк и рядовой Андрей Зарецкий — были мертвы. Тем не менее более четырёх месяцев спустя украинские военные по-прежнему числятся пропавшими без вести, пишет The New York Times.

Количество погибших солдат ВСУ настолько велико, что их останки не успевают идентифицировать. В феврале Зеленский заявлял о потерях в размере 31 тыс. человек, однако, по оценкам США, их число намного больше и к августу прошлого года погибло порядка 70 тыс. украинских солдат. Многие их тех, кто числится пропавшими без вести, попали в плен к российским войскам. Однако большинство погибли и до сих пор не опознаны. Это бьёт по и без того подорванному моральному духу Украины, считают на Западе.

Недовольство среди гражданского населения нарастает. В октябре прошлого года в Киеве прошла крупная акция протеста. Родственники солдат требуют от властей ответа.

По мере того как война затягивается, семьи впадают во всё большее отчаяние. Брат Алёны Бондарь числится пропавшим без вести с сентября. «Я чувствую очень легкомысленное отношение; Никто ничего не говорит, его никто не ищет», — говорит 37-летняя женщина. В отчаянии она обратилась за помощью к гадалке, которая сказала ей, что её брат выжил. «Но стоит ли мне в это верить?» — задаётся она вопросом.

Подтвердить смерть особенно проблематично, когда у украинских чиновников нет тела, но, даже когда оно есть, это может быть долгим и трудным процессом. Тестирование ДНК носит фрагментарный характер. Родственники пытаются обойти бюрократию. Они ездят от морга к моргу, иногда с помощью волонтёров, осматривая тела и пытаясь идентифицировать их сначала по фотографиям, а затем запрашивая у соответствующих членов семьи генетические образцы.

И даже если у них есть доказательства смерти, им предстоит суд и ожидание решения от двух до шести месяцев. В случае установления факта гибели властям приходится выплачивать семье погибшего 15 миллионов гривен, или около $386 тыс., в рассрочку, пишет The New York Times.

 


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