Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП «Рафах»

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Израильская армия установила контроль на контрольно-пропускном пункте «Рафах», через который проходит гуманитарная помощь и поток палестинских беженцев, пишет Associated Press. Ранее движение ХАМАС объявило о готовности принять предложение Египта и Катара о перемирии, которое не устраивает Израиль.



AP

Танковая бригада Израиля установила контроль на контрольно-пропускном пункте «Рафах» со стороны сектора Газа, пишет Associated Press со ссылкой на заявления властей. Через него в анклав доставляли гуманитарную помощь, а палестинские беженцы перебирались в Египет.

Израильские военные утверждают, что захватили погранпункт после получения разведданных о его использовании «в террористических целях». Они не предоставили доказательств, однако предположили, что отсюда проводился обстрел КПП «Керем-Шалом», в котором погибли четыре солдата ЦАХАЛ.

За несколько часов до атаки на Рафах палестинское движение ХАМАС объявило, что приняло предложение Египта и Катара о перемирии. Израиль, однако, считает, что его ключевые требования не выполнены и намерен продолжать военную кампанию до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.