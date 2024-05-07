Генеральная ассамблея ООН обсудила вето России на проект резолюции о гонке космических вооружений

В Генеральной ассамблее ООН прошло обсуждение случая применения права вето постоянным членом Совета Безопасности. Напомним, 24 апреля Российская Федерация проголосовала против американского проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения в космосе.

Документ призывал не разрабатывать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли, установки на небесных телах или размещения в космическом пространстве каким-либо иным образом. Проект резолюции был представлен Соединенными Штатами и Японией и поддержан более чем 60 странами.

Заместитель Председателя Генассамблеи Ахмад Фейсал Мухамад открыл дебаты, зачитав послание от имени Председателя ГА Денниса Фрэнсиса.

– Милитаризация космического пространства – очень тревожная тенденция. Помимо дальнейшего углубления недоверия и разногласий, это неизбежно угрожает жизни на Земле и может иметь катастрофические последствия, – сказал он.

Заседание было проведено в рамках мандата Генеральной Ассамблеи в соответствии с резолюцией 76/262 для обсуждения ситуаций, связанных с правом вето в Совете Безопасности, которым обладают его пять постоянных членов.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции «не только не решал задекларированную в заголовке цель, поскольку она и так уже решена другими международными соглашениями, но и мог привести к далеко идущим последствиям для всего разоруженческого процесса». По его словам, Договор о космосе от 1967 года уже содержит безоговорочный запрет на размещение в космосе оружия массового уничтожения.

– Сутью наших усилий стала поправка, которая заключалась в том, чтобы призвать государства принять срочные меры, направленные на полный запрет размещения всех видов оружия в космосе, – сказал представитель РФ членам Генассамблеи. Напомним, поправка, предложенная Россией и Китаем, не была принята в ходе голосования.

– Россия неизменно привержена своим обязательствам в соответствии с международным правом. Однако потакать чьим-то агрессивным планам и давать “зеленый свет” политизированным инициативам с “двойным дном” мы не будем, – солгал Небензя. Россия предложила свой альтернативный проект резолюции СБ, добавил он.

Заместитель Постоянного представителя США Роберт Вуд подчеркнул, что проект резолюции был направлен на подтверждение обязательств всех государств-участников по Договору о космосе 1967 года. Он пояснил, что в документе также содержится призыв к государствам-членам ООН не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для развертывания на орбите, что снизило бы риск ядерного инцидента в космосе.

– Для Совета Безопасности не должно быть ни спорным, ни трудным подтвердить конкретные обязательства сторон по Договору о космосе, равно как и не должно быть сложно просить государства работать вместе ради наших общих интересов, – сказал Вуд.

Что касается нового проекта резолюции, предложенного Россией, представитель США назвал его «дипломатическим фасадом».