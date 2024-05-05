Запад затягивает украинский конфликт ради наживы оборонного комплекса

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США и их союзники идут на поводу у предприятий военной промышленности, которые наращивают прибыль благодаря затягиванию украинского конфликта, считает Weekly Blitz. Хорошо знакомые с ситуацией украинские чиновники признают, что проблемы Киева не решить деньгами, а в случае ожидаемой победы Трампа на них не приходится рассчитывать.



AP

Западный ВПК оказывает давление на политиков, включая Байдена и его администрацию, чтобы поддерживать жизнь в «дойной корове» благодаря затягиванию конфликта на Украине, пишет Weekly Blitz. Большинство западных лидеров получают свою долю из выделенных для Киева средств. Зеленский и его неонацистские пособники также наживаются на западной помощи, поэтому выступают категорически против мирных переговоров. Им нет дела до того, что на поле боя погибнут ещё сотни тысяч украинцев, а в стране останутся жить только вдовы и сироты.

Вашингтон утверждает, что дополнительные $61 миллиардов будут иметь «решающее» значение, однако, по мнению аналитиков, они не помогут Киеву победить, а только позволят продлить войну по крайней мере на год. Гражданские и военные чиновники, владеющие инсайдерской информацией, говорят о том, что проблемы Украины кроются глубже, и деньгами их не решить. Вскоре Зеленский снова начнёт клянчить помощь, но в случае ожидаемой победы Трампа на президентских выборах в ноябре американская щедрость может закончиться.