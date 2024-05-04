Сандерс – нынешний ближневосточный конфликт — это байденовский Вьетнам

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Война Израиля против ХАМАС обернётся для Джо Байдена теми же политическими последствиями, какими война во Вьетнаме обернулась для Линдона Джонсона, убеждён американский сенатор Берни Сандерс. Как напомнил Сандерс в эфире CNN, Джонсон не стал баллотироваться на второй срок, поскольку разошёлся с остальными демократами во взглядах на вьетнамский вопрос, — ну а Байден своей неограниченной поддержкой израильтян отторгает от себя многих демократов.

Но нашему поколению, выросшему в эру под девизом «Больше никогда!», как мне кажется, особенно тяжело видеть, что этот девиз превращают в оружие, отчего он, быть может, теряет часть своей остроты, своего значения, — как нас об этом предупреждает Кеннет Стёрн. Но я хотела ещё у вас поинтересоваться кое о чём, и вопрос мой таков: что, на ваш взгляд, теперь будет с Байденом и его предвыборной кампанией? Куда всё это приведёт? Ведь этот вопрос касается в том числе и внешней политики США.

БЕРНИ САНДЕРС, член сената США от штата Вермонт: В том, что касается его предвыборной кампании, я — да и другие люди тоже делают такие отсылки — считаю, что вся эта ситуация — Вьетнам для Байдена.



Линдон Джонсон во многих отношениях был очень, очень хорошим президентом, во внутренней политике он добился принятия ряда важнейших законов, но решил в шестьдесят шестом году не участовать в президентской гонке из-за того, что его взгляды на Вьетнам не поддержали. И я очень опасаюсь, что президент Байден поставил себя в положение, в котором он отталкивает от себя не только молодёжь, но и базовый электорат демократов в целом, если говорить о его взглядах на Израиль и на эту войну.



Так что я очень надеюсь, что из соображений как политики, так и этики президент прекратит предоставлять Нетаньяху неограниченную поддержку. И надеюсь, в администрации понимают, что с политической точки зрения такой курс пользы отнюдь не принёс, а очень даже наоборот.

С нами был сенатор Берни Сандерс. Спасибо, что к нам заглянули!

Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.