 

Сандерс – нынешний ближневосточный конфликт — это байденовский Вьетнам

04.05.2024, 9:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Война Израиля против ХАМАС обернётся для Джо Байдена теми же политическими последствиями, какими война во Вьетнаме обернулась для Линдона Джонсона, убеждён американский сенатор Берни Сандерс. Как напомнил Сандерс в эфире CNN, Джонсон не стал баллотироваться на второй срок, поскольку разошёлся с остальными демократами во взглядах на вьетнамский вопрос, — ну а Байден своей неограниченной поддержкой израильтян отторгает от себя многих демократов.

Но нашему поколению, выросшему в эру под девизом «Больше никогда!», как мне кажется, особенно тяжело видеть, что этот девиз превращают в оружие, отчего он, быть может, теряет часть своей остроты, своего значения, — как нас об этом предупреждает Кеннет Стёрн. Но я хотела ещё у вас поинтересоваться кое о чём, и вопрос мой таков: что, на ваш взгляд, теперь будет с Байденом и его предвыборной кампанией? Куда всё это приведёт? Ведь этот вопрос касается в том числе и внешней политики США.

БЕРНИ САНДЕРС, член сената США от штата Вермонт: В том, что касается его предвыборной кампании, я — да и другие люди тоже делают такие отсылки — считаю, что вся эта ситуация — Вьетнам для Байдена.

Линдон Джонсон во многих отношениях был очень, очень хорошим президентом, во внутренней политике он добился принятия ряда важнейших законов, но решил в шестьдесят шестом году не участовать в президентской гонке из-за того, что его взгляды на Вьетнам не поддержали. И я очень опасаюсь, что президент Байден поставил себя в положение, в котором он отталкивает от себя не только молодёжь, но и базовый электорат демократов в целом, если говорить о его взглядах на Израиль и на эту войну.

Так что я очень надеюсь, что из соображений как политики, так и этики президент прекратит предоставлять Нетаньяху неограниченную поддержку. И надеюсь, в администрации понимают, что с политической точки зрения такой курс пользы отнюдь не принёс, а очень даже наоборот.

С нами был сенатор Берни Сандерс. Спасибо, что к нам заглянули!

Дата выхода в эфир 02 мая 2024 года.


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