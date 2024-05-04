Французский политик – «безответственные» угрозы Макрона приведут к третьей мировой войне

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Постоянные слова президента Франции об отправке войск на Украину — это «безответственные заявления», которые в реальности не приведут ни к чему хорошему. Такое мнение высказал кандидат в Европарламент от партии «Национальное объединение» Матьё Вале в интервью France info. По его словам, введение западных войск на Украину быстро перерастёт если не в третью мировую, то точно в «разрушительную и смертельно опасную войну» для всей Европы.

В интервью журналу The Economist президент Франции вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину. В ходе интервью он уточнил: «если русские прорвут линию фронта» и «если будет просьба от Украины», отметив, что сегодня она об этом не просит. Можно ли критиковать его за то, что он «ничего не исключает»?

МАТЬЁ ВАЛЕ, кандидат в Европарламент от партии «Национальное объединение»: Как минимум это безответственное заявление. Сегодня у России, как и у Франции, есть ядерное оружие. Мы уже не в 39-м или 18-м году, когда у стран не было ядерного оружия. Так что это словесное обострение напряжённости не приведёт ни к чему хорошему, кроме как к усугублению войны.

Сегодня, как вы и сказали, Зеленский не просит у нас введения войск. Мы (партия «Национальное объединение». — ИноТВ) заявляем, что мы против отправки войск на Украину. Мы поставляем им оборудование, поставляем оружие, поставляем финансирование — недавно 50 миллиардов одобрил Евросоюз, а также определённую сумму выделили США.

В заключение хочу сказать, что по этой же причине мы также выступаем против вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью (мировую. — ИноТВ) войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы.

Но президент республики сказал: «Если русские прорвут линию фронта». Если русские прорвут линию фронта, вы, «Национальное объединение», всё равно исключаете отправку войск?

МАТЬЁ ВАЛЕ: Да. Мы против отправки войск на Украину. Потому что, если позволите, Украина — это всё-таки суверенное, автономное и независимое государство. У неё есть оружие. У неё есть оборудование. Ей поставляется гуманитарная помощь и значительные денежные переводы, которые являются условием Зеленского для победы в этой войне. Так что отправка туда наших войск — это вовсе не безобидный пустяк.

Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.