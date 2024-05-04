 

Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе

04.05.2024, 0:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для приготовления кулича нужно тщательно протереть 300 г творога и взбить три яйца с 150 г сахара. Затем добавить 20 г ванилина и 70 г растопленного сливочного масла. После этого в тесто добавляется просеянная мука с разрыхлителем, щепотка соли и замоченный изюм. Тесто готово к выпечке.

Наталья также поделилась рецептом глазури для кулича. Необходимо растопить белый шоколад на водяной бане и добавить ложку растительного масла. Глазурь застывает быстро, поэтому нужно быстро украсить кулич цукатами. В рецепте Натальи цукаты выкладываются на кулич в форме крестика.

В этом году на Пасху Наталья планирует посетить отца Сергия в Заозерье. Однако в этот раз она отправится туда одна, так как ее дети уже выросли и находятся в других местах. Внук Натальи, Евгений, находится в Италии и будет посещать православный храм там. Несмотря на это, вечером после возвращения из Заозерья, Наталья планирует встретиться с семьей за общим столом.

Актриса не только поделилась своим рецептом монастырского кулича, но и рассказала о своих планах на Пасху и о традициях семьи. Ее простой и быстрый рецепт может стать отличным выбором для всех, кто хочет испечь вкусный кулич к празднику.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Politico – украинцам нет дела до инвалидов, вернувшихся с фронта

03.05 / Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО

03.05 / Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии

03.05 / Укрепления Часова Яра не выдерживают натиска российских войск

03.05 / Американский журналист – спусковой крючок украинского конфликта нажал Вашингтон

03.05 / НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной деятельности

03.05 / Сенатор США – в университетах по всей Америке появляются «маленькие Газы» — и они никуда не денутся, если Байден не уйдёт

03.05 / ЕС надеется извлечь уроки из расширения 2004 года — но с новым расширением на восток проблем не избежать

03.05 / Италия хочет получить компенсацию для фирм ЕС, пострадавших от российских санкций

02.05 / Hовое поколение республиканцев выступает против американской помощи Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика