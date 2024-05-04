Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе

Для приготовления кулича нужно тщательно протереть 300 г творога и взбить три яйца с 150 г сахара. Затем добавить 20 г ванилина и 70 г растопленного сливочного масла. После этого в тесто добавляется просеянная мука с разрыхлителем, щепотка соли и замоченный изюм. Тесто готово к выпечке.

Наталья также поделилась рецептом глазури для кулича. Необходимо растопить белый шоколад на водяной бане и добавить ложку растительного масла. Глазурь застывает быстро, поэтому нужно быстро украсить кулич цукатами. В рецепте Натальи цукаты выкладываются на кулич в форме крестика.

В этом году на Пасху Наталья планирует посетить отца Сергия в Заозерье. Однако в этот раз она отправится туда одна, так как ее дети уже выросли и находятся в других местах. Внук Натальи, Евгений, находится в Италии и будет посещать православный храм там. Несмотря на это, вечером после возвращения из Заозерья, Наталья планирует встретиться с семьей за общим столом.

Актриса не только поделилась своим рецептом монастырского кулича, но и рассказала о своих планах на Пасху и о традициях семьи. Ее простой и быстрый рецепт может стать отличным выбором для всех, кто хочет испечь вкусный кулич к празднику.