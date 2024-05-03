Politico – украинцам нет дела до инвалидов, вернувшихся с фронта

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Украинское общество отторгает инвалидов боевых действий, пишет Politico. Искалеченные в ходе конфликта солдаты боятся выходить на улицу и не чувствуют помощи от государства.



AP

Украинские военные, ставшие инвалидами в ходе боевых действий, пожаловались Politico на плохое отношение. «С 2022 года у нас очень много людей с инвалидностью, но они боятся выходить на улицу», — признался журналистам потерявший зрение боец. «Они стыдятся своей белой трости; им, как и мне, стыдно показывать такое лицо, как моё».

С началом конфликта число инвалидов увеличилось на 300 тыс. человек. Более 20 тыс. перенесли ампутации. Но в обществе им не рады. По словам руководителя одного из реабилитационных центров Львова, администраторы здания попросили её закрыть окна, потому что «вид наших инвалидов портит им картину».

Министерство по делам ветеранов считает, что в конечном итоге может появиться до 5 миллионов ветеранов и членов их семей, многим из которых потребуется помощь в связи с физическими и психологическими травмами.

В 2018 году на Украине были приняты строительные нормы, которые должны были обеспечить инвалидам доступную среду, но на практике многое делается лишь для галочки. Даже в новых зданиях отсутствуют подходящие пандусы, текстурированная плитка на тротуарах часто устанавливается неправильно.