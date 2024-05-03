 

Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО

03.05.2024, 18:41, Новости дня
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Согласно заявлениям его подруги Татьяны Беркович, здоровье актера серьезно подорвано: у него выпали все зубы, а также возникли проблемы с легкими. Она утверждает, что он “умирает” и пора отпустить его на свободу, учитывая отбытое наказание.

Однако адвокат Михаила Ефремова Александр Бенхин отмечает, что шансы на досрочное освобождение практически отсутствуют, если у актера нет смертельного заболевания. По словам Бенхина, болезни самы по себе не являются основанием для УДО. В случае выявления терминального рака или другого смертельного заболевания, человек может быть освобожден досрочно.

Адвокат также указывает на факторы, влияющие на возможность условно-досрочного освобождения, такие как поведение заключенного, отношения с администрацией колонии, отсутствие претензий со стороны семьи пострадавшего и отбытие определенной части срока наказания.

Хотя здоровье Михаила Ефремова вызывает серьезные опасения, его болезни не являются достаточным основанием для досрочного освобождения. Ситуация осложняется нарушением режима отбывания наказания, что делает вопрос о его освобождении еще более сложным.


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