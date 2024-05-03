Американский журналист – спусковой крючок украинского конфликта нажал Вашингтон

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Украинская операция против Донбасса, в итоге вылившаяся в боевые действия между Украиной и Россией, началась из-за закулисных махинаций администрации Барака Обамы, заявил в эфире Judging Freedom журналист Aарон Мате. Как сообщил Мате надёжный источник, в ходе своего визита в Киев в апреле 2014 года тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан действительно подталкивал новые власти Украины к силовым действиям против восточных областей, обещая им поддержку, — как об этом уже говорил Кремль.

ААРОН МАТЕ, журналист, The Grayzone: Одна очень любопытная вещь произошла после переворота, и в моей статье я привожу новые подробности о нём.



Итак, после переворота РФ присоединила Крым*, поскольку Москву беспокоило то, что новое правительство, пришедшее к власти по результатам переворота, передаст самый важный российский морской порт в руки НАТО, — ну а к тому же Крым исторически был частью российской сферы влияния, а Украине был передан только в 50-е годы XX века, и решение это вызвало крайне много споров.



Так вот, РФ присоединила Крым — а затем произошло восстание в Донбассе, поднятое жителями Восточной Украины, которых беспокоила перспектива наступления на их культуру и которые выступили против нового правительства. И в тот момент Путин обещать, что присоединит Донбасс, как поступил с Крымом, не стал — он, представьте себе, тогда заявил, что Донбасс должен оставаться частью Украины и что необходимо налаживать диалог между повстанцами и новым правительством.



Администрация Байдена публично делает такие же заявления — что, мол, нам нужен диалог, нужно всё это решать мирным путём… Однако, как я пишу в своей статье, за кулисами США добивались ровно противоположного.



В середине апреля 2014 года Джон Бреннан, который тогда возглавлял ЦРУ, отправился в Киев и провёл тайную встречу с украинскими лидерами. Вернее, она должна была стать тайной, но Кремль, у которого имеется на Украине немало информаторов, обнародовал информацию о визите Бреннана — и обвинил Бреннана в том, что он, по сути, поехал туда, чтобы подтолкнуть Украину к нападению на Донбасс, то есть, по существу, начать новую гражданскую войну внутри страны. Джон Бреннан всё отрицал, заявил, что, дескать, мы там исключительно в мирных целях, я туда поехал, чтобы пообщаться с партнёрами; администрация Обамы тоже всё отрицала.



Однако мне удалось поговорить с одним человеком по имени Андрей Телиженко, который тогда занимал пост в украинском правительстве — и присутствовал на встрече с Джоном Бреннаном, переговорах между Бреннаном и украинскими чиновниками. И Телиженко мне рассказал, что Бреннан, вопреки своим публичным заявлениям, всё-таки подталкивал Украину к нападению на Донбасс. Бреннан говорил, что за всем этим стоит Россия, что ей нужно показать, что так поступать нельзя, и что США предоставят украинцам поддержку.



Итак, публично администрация Обамы говорила, что она за диалог, — а вот за закрытыми дверями, по словам Телиженко, который присутствовал на той встрече, Бреннан говорил: «Начинайте войну, мы вам поможем».

А президенту Обаме было известно о том, что делают Бреннан и Нуланд?

ААРОН МАТЕ: Отличный вопрос, просто замечательный.



Почти сразу после той встречи с участием Бреннана, через неделю после неё, The New York Times опубликовала статью, где в сущности говорилось со ссылкой на чиновников Белого дома, что с Путиным мы больше договариваться не будем, — дескать, Обама решил, что конструктивных отношений с ним уже наладить не получится и мы с ним договариваться не будем, будем вести себя жёстко.



По сути эта статья стала объявлением новой холодной войны — ведь там говорилось, что никакой дипломатии с Путиным не получится, пока он у власти. Но дальше в этой статье говорилось, что в Белом доме недовольны Обамой из-за того, что он недостаточно жёстко ведёт себя с Россией. Интересно получается: они одновременно заявляют, что Обама решил, что больше не будет договариваться с Путиным, — и при этом отмечают, что в администрации сердятся на Обаму, потому что он недостаточно жёстко себя с Путиным ведёт. Так первое или второе?



На самом же деле, как мне кажется, всё дело было в том, что отдельные чиновники в Белом доме — а конкретнее говоря, Виктория Нуланд — попытались, по существу, вынудить Обаму вступить в холодную войну, и так, чтобы он этого даже не понял и ничего такого не объявлял; то есть нарастить давление со стороны общественности, чтобы втянуть его в эту опосредованную войну с Россией, хочет он того или нет. Они же ведь жаловались, что он очень уж равнодушен.



Лично я считаю, что если бы Обама сделал по-своему, то он, наверное, всего бы этого делать не стал. Но вся эта ситуация показывает, кто в Вашингтоне на самом деле обладает властью. Ведь как рассказывал советник самого же Обамы Дерек Шолле, тогда был один из редких для Белого дома моментов, когда практически весь аппарат Обамы был против его курса. И кто же в итоге одержал верх? Они и одержали — ведь в конечном счёте опосредованную войну удалось разжечь, Джон Бреннан добился того, чтобы Украина пошла войной на жителей восточных областей; это привело к гражданской войне, в которой погибли 14 тысяч человек; и да, Обама пытался тянуть резину, но в конечном счёте Украина получила оружие.



Ну а когда президентом стал Трамп, его уже ограничивал «рашагейт», ведь его обвиняли в том, что он — российский агент, и этим воспользовались, чтобы заставить его показать, что он жёстко себя ведёт с Россией, дав разрешение на передачу вооружений, которые даже Обама передавать не стал. И в конце концов…

Да-да, продолжайте.

ААРОН МАТЕ: И в конце концов то, что хотели сделать сами Обама и Трамп, не имело никакого значения, ведь победили неоконы.



Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).