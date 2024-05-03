Сенатор США – в университетах по всей Америке появляются «маленькие Газы» — и они никуда не денутся, если Байден не уйдёт

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Университетские городки Америки превратились в «маленькие Газы»: студенты, участвующие в пропалестинских выступлениях, не только срывают флаги США и демонстрируют символику ХАМАС, но и третируют своих однокурсников-евреев, не давая им посещать занятия и даже нападая на них, заявил член американского сената от штата Арканзас Том Коттон. Как передаёт Fox, Коттон подчеркнул, что это стало возможным из-за бездействия президента Джо Байдена, и, если он победит на выборах, подобные «сборища» будут продолжаться ещё четыре года.

А по теме прямо сейчас высказывается сенатор от Республиканской партии. Давайте посмотрим.

ТОМ КОТТОН, член сената США от штата Арканзас: Эти преступники скандируют слоганы об уничтожении Израиля — такие, например, как: «От реки до моря Палестина будет свободной» — и выводят Интифаду на глобальный уровень. В Стэнфордском университете они надевали головные повязки с символикой ХАМАС; в Принстонском — вывесили флаг «Хезболлы»; в Гарвардском — сорвали наш государственный флаг, повесив вместо него флаг так называемой Палестины. В Университете Джорджа Вашингтона — выкрикивали призывы об «окончательном решении» и демонстрировали транспаранты, где говорилось, что они «не уйдут, пока евреи не вернутся в свои настоящие дома».



И посмотрите, что из этого получилось: в Колумбийском университете местному раввину пришлось предупредить студентов о том, что находиться на университетской территории евреям теперь небезопасно. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сторонники ХАМАС не давали студентам-евреям посещать занятия и совершали на них нападения. В Южно-Калифорнийском университете отменили церемонию вручения дипломов, так как опасаются, что сторонники ХАМАС начнут беспорядки.



Этим антисемитским сборищам в пользу ХАМАС пора положить конец, и сделать это нужно сегодня же. И если либеральные администрации колледжей не желают принимать меры, это должны сделать мэры и губернаторы территорий, где расположены соответствующие университетские городки, — как должен это сделать и Джо Байден. Когда же наконец президент — не его глашатаи, а он сам — осудит появление этих накачанных ненавистью «маленьких Газ»?

Президенту Байдену следует осудить сторонников ХАМАС в университетах без каких-либо экивоков по поводу справедливой борьбы Израиля за выживание. Госдеп должен лишить иностранных студентов, участвующих в создании этих «маленьких Газ», виз, а министерство внутренней безопасности должно их следом депортировать; министерство юстиции — провести расследование, дабы установить стоящие за «маленькими Газами» источники финансирования; а министерство образования — приостановить выделение средств тем колледжам, которые отказываются защищать гражданские права своих студентов-евреев.



Но вместо этого Джо Байден в последнее время оказывает на Израиль больше давления, чем и на сам ХАМАС, и на его ячейки в американских университетах. Но похоже, от лидера Демократической партии, которая много лет ничего не делала с антисемитскими элементами внутри себя, всё это время гнившими и разраставшимися, ничего другого ждать и нельзя было. Если Джо Байден останется ещё на четыре года, это будет значить, что по всей Америке ещё четыре года будут существовать «маленькие Газы». И граждане США, как мне кажется, не упустят этого из виду в ноябре.

Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.