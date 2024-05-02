Обозреватель AC – Байден и Зеленский пытаются обеспечить вечную войну на Украине

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Вашингтон и Киев работают над двусторонним соглашением о безопасности, которое призвано надолго удержать Америку в украинском конфликте, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. Президент Джо Байден и Владимир Зеленский стремятся успеть до выборов в США в ноябре, так как Дональд Трамп и Республиканская партия на данный момент занимают на них лидирующие позиции.



AP

Одобрение конгрессом США дополнительной военной помощи Украине вызвало ликование в Киеве. «Эта поддержка действительно укрепит Вооружённые силы Украины, и у нас будет шанс на победу», — заявил тогда Владимир Зеленский. Однако, как отмечает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин, эта версия «умерла быстрой и тихой смертью».

Военные эксперты и аналитики пришли к выводу, что помощь в размере $61 миллиардов закончится уже к концу 2024 года и не помешает РФ победить. Очевидно, этой суммы недостаточно для долгосрочных обязательств. Однако на выходных Зеленский произвёл фурор: он заявил, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, чтобы, как пишет Девлин, надолго удержать Америку в войне.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак возглавляет украинских переговорщиков и уверен в заключении сделки в ближайшем будущем — Вашингтон и Киев мотивированы выборами в ноябре. Бывший президент США Дональд Трамп и Республиканская партия на данный момент занимают на них лидирующие позиции.

Девлин полагает, что в случае победы Трамп может согласиться на определённый масштаб помощи Украине, возможно в виде кредита. Впрочем, он всё ещё видит необходимость дистанцировать США от далёкого конфликта в Восточной Европе.