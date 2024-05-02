 

«А государству наплевать» – боец ВСУ, ставший инвалидом, рассказал France info о равнодушии правительства

02.05.2024, 8:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

«Ты нужен государству, пока ты на поле боя. Но если ты выходишь оттуда инвалидом, то никому до тебя уже нет дела», — своей печальной историей один украинский военный поделился с France info. Он заявил, что Украина просто не готова к такой проблеме, и рассказал о множестве других инвалидов войны, на которых его правительство «наплевало» и оставило жить практически в нищете.


AP

Спустя более двух лет военных действий на улицах Украины повсюду можно увидеть бывших солдат с ампутированными конечностями, протезами или на инвалидных колясках. Однако страна, похоже, не справляется с таким количеством инвалидов войны. По крайней мере, так считает бывший боец ВСУ Александр Попик, с которым пообщался France info. 

Сидя дома в инвалидном кресле, он рассказал французским журналистам о том, как в октябре 2022 года в одном из боёв ему повредило спинной мозг. Несмотря на то что врачи удалили часть осколков из его тела, приговор оказался неутешительным: «Мне сказали, что я больше никогда не буду ходить».

«Ты нужен государству, пока ты на поле боя. Но если ты выходишь оттуда инвалидом, то никому до тебя уже нет дела», — сетует Александр. Чтобы облегчить постоянные спазмы и судороги, ему нужен нейростимулятор, который стоит €17000. «А государству на это наплевать! Я должен сам искать деньги», — рассказывает военный. 

Сегодня он получает небольшую пенсию по инвалидности, ремонтирует свой дом, устанавливая пандус для своей инвалидной коляски, а ванная комната уже была переделана при поддержке его жены и друзей: «И за всё это мы заплатили из своего кармана», — объясняет он.

Как считает France info, Александр знает огромное число таких же украинских солдат в инвалидных колясках, как он сам. И самое страшное, по его мнению, заключается в том, что к такой проблеме Украина просто не готова.


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