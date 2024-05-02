 

Оскорбления, неуважение, эгоизм — немцы всё хуже уживаются друг с другом

02.05.2024, 5:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Большинство немцев уверены, что за последние три года социальное взаимодействие в обществе существенно ухудшилось, пишет Süddeutsche Zeitung. По результатам опроса, жители Германии всё чаще сталкиваются с проявлениями агрессии, неуважением, эгоизмом, безразличием и нетерпимостью не только в соцсетях, но и в повседневной жизни.


AP

Как показали результаты недавнего исследования Forsa, 78% жителей Германии считают, что за последние три года социальное взаимодействие в стране ухудшилось, пишет Süddeutsche Zeitung. Согласно результатам опроса, всё больше людей сталкиваются с оскорблениями и неуважением. В то же время подавляющее большинство убеждено, что улучшение социальной сплочённости могло бы положительно сказаться на их здоровье.

Подавляющее большинство респондентов заявили, что сталкивались с негативными изменениями в онлайновых социальных сетях. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на семь пунктов и составил 82%. Также 81% опрошенных наблюдали ухудшение самочувствия во время шопинга или дорожного движения, 41% — в школе, университете или на работе.

При этом для здоровья общества в целом необходимо физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровая совместная жизнь означает поддержку друг друга и предотвращение того, чтобы бедность лишала людей возможности получать образование, участвовать в жизни общества и быть здоровыми, утверждают представители немецких властей.

Однако по словам 85% респондентов, они стали чаще сталкиваться с оскорблениями и неуважением — по сравнению с 76% в предыдущем году. Также немцы стали часто сталкиваться с проявлениями агрессии, эгоизма, безразличия, нетерпимости и отчуждения. Более половины опрошенных считают, что особенно от недостатка позитивного социального взаимодействия страдают дети и молодёжь.

«Вызывает тревогу, когда подавляющее большинство считает, что сосуществование в Германии стало хуже, — отмечает глава немецкого медицинского страхования Андреас Шторм. — Как общество мы должны активно противодействовать этому. Нам нужны люди, которые активно выступают за здоровое сосуществование».


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