Fox News – у демократов паника — Байдену светит поражение

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Признаков, сулящих победу на предстоящих президентских выборах в США Дональду Трампу, становится всё больше: так, согласно свежим соцопросам, около 70% американцев недовольны состоянием экономики, передаёт Fox. Как констатирует ведущая канала Лора Ингрэм, такая обстановка спровоцировала полноценную панику в лагере демократов — и они бросили все медийные ресурсы на выгораживание президента Байдена.

Но сначала — о признаках того, что у демократов паника. Это — главная тема нашего сегодняшнего выпуска.

Да, байденомика тянет человека, в честь которого его назвали, прямиком на дно.

ДЭВИД ЧАЛИАН, директор отдела политики CNN: На вопрос: «В каком состоянии сейчас наша экономика? Как вы на сегодняшний день её бы оценили?», тридцать процентов американцев отвечают: «В хорошем», а «В плохом» — семьдесят. <…> В глазах избирателей экономика стоит на первом месте, и с большим отрывом. <…> Экономика — по-прежнему самый актуальный вопрос для граждан.

Итак, семьдесят процентов респондентов считают, что ситуация в экономике плохая. Тут напрашивается вопрос: а вот эти тридцать процентов, которые считают, что с экономикой всё хорошо — это вообще кто? Неужели у нас так много миллиардеров?

Мы сегодня ещё углубимся во многие аспекты этой темы, но настолько паршивая статистика по экономике — лишь один из многих признаков, говорящих о возможной победе Трампа на ноябрьских выборах. А от этого Белый дом, демократы и СМИ правящего режима впали в полноценную панику.

Они ведь понимают, что если бы выборы освещались по-честному, если бы Байдена вынудили принять участие в дебатах, то у него не было бы ни единого шанса на победу — а потому у них возникает необходимость убеждать избирателей в том, что нормальная предвыборная кампания будет для Америки вредной.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, ведущий ABC NEWS: До сегодняшнего дня ещё ни один президент США не отказывался в суде по уголовному делу. До сегодняшнего дня ещё ни разу не было такого, что ход президентской гонки в США определяют события, происходящие не в рамках предвыборной кампании, а в судах.

Да уж, у Стефанопулоса любимое времяпрепровождение — это уже не играть в пиклбол, а ханжествовать.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Масштабы ненормальности настолько поражают воображение, что в какой-то момент наступает даже пресыщенность: лслишком уж легко вернуться к рефлекторному и привычному — и начать всё это рассматривать как обыкновенную предвыборную кампанию, когда обе стороны уважают верховенство права, ведут споры, прибегая исключительно к фактам, и привержены принципу мирной передачи власти. Но на этих выборах всё совсем не так.

А, собственно, кто так считает? И если мы на нынешних выборах спорим не по фактам — кто же в этом виноват? А каждый с позволения сказать новостной канал, который играет для Байдена роль пиар-агентства, вот кто. Он вообще о чём? А то ведь тут точно не имеется в виду, что правящая партия пытается упечь своего основного политического оппонента за решётку. Это что же, демократия?

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.