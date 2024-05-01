 

WP – на фоне успехов российских сил ВСУ выбирают — жертвовать людьми или территорией

01.05.2024, 15:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Успешное продвижение российских сил в Донецкой Народной Республике обнажает всё более серьёзные проблемы Вооружённых сил Украины, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, вопреки надеждам Киева на то, что прибытие дополнительной американской военной помощи позволит «изменить ситуацию на поле боя», если ВСУ не удастся решить проблему численного преимущества российских сил, новый пакет помощи им уже не поможет.


АР

Пока Вооружённые силы Украины ждут обещанную военную помощь от США российские силы пользуются своим преимуществом и добиваются всё больших успехов на поле боя, пишет The Washington Post.

К концу выходных российские силы взяли под контроль сразу три населённых пункта в Донецкой Народной Республике, что, как отмечает издание, свидетельствует о более глубоких проблемах ВСУ, которые сейчас вынуждены взвешивать, «стоит ли жертвовать людьми или территорией».

Киев надеется, что прибытие обещанной военной помощи от США позволит «изменить ситуацию на поле боя», однако, пишет The Washington Post, проблема с численным преимуществом российских сил не менее важна. «Ситуация с людскими ресурсами является всё растущей проблемой. И если она не будет решена, этот пакет помощи не решит всех проблем Украины», — предупредил в беседе с изданием бывший американский морской пехотинец Роб Ли.

Впрочем, Вашингтон, похоже, и не ждёт от Киева значительных успехов в этом году. Американские политики придерживаются сдержанных ожиданий относительно того, как будет развиваться конфликт в 2024 году, надеясь, что Украина сможет просто удерживать оборону и, возможно, подготовиться к новому контрнаступлению в будущем.


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