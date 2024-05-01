Американский историк – повторение ошибок 2023-го грозит Украине фатальными последствиями

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Киеву придётся распоряжаться новым пакетом помощи от Вашингтона мудрее, чем в 2023 году — ведь если он повторит прошлогоднее провальное контрнаступление, его будут ждать ужасные последствия, полагает американский историк Том Москаитис. Как пишет эксперт на страницах The Hill, украинскому руководству следует сосредоточиться на обороне, а американским чиновникам — пореже давать вредные советы.



AP

Наконец получив долгожданный пакет помощи от США, Киев должен будет распорядиться им мудро — а иначе он рискует повторить ошибки 2023 года и потерпеть фиаско, пишет на страницах The Hill американский историк Том Москаитис.

Как напоминает Москаитис, в минувшем году Украине были выделены средства на организацию контрнаступления, однако по его результатам Киев не достиг практически ничего, потеряв тысячи солдат убитыми и огромное число военной техники. Причиной такой неудачи стали не только эффективная оборона российских войск, но и ошибки украинского командования. Так, вместо того, чтобы сосредоточить силы для прорыва в южном направлении, оно разделило их на две части, пытаясь одновременно двигаться к Мариуполю и Бахмуту — а кроме того, Киев задействовал в операции наименее опытных бойцов, которые ничего не могли противопоставить закалённым российским солдатам.

Новый пакет помощи, в который американцы включили в том числе и очень нужные Киеву артиллерийские снаряды, вероятно, поможет украинцам выдержать натиск России, предполагает автор. Между тем, Украине ни в коем случае нельзя допускать таких же потерь, как в 2023 году, — ведь повторение того провала может стать для страны «фатальным», предупреждает историк.

По мнению Москаитиса, в связи с этим Киеву следует сосредоточиться на обороне, дабы попытаться удержать те территории, который он занимает на данный момент. Ну а публицистам и политикам в странах Запада пора перестать поддерживать у украинского руководство иллюзию о том, что оно сможет победить Россию и вернуть потерянные регионы, полагает эксперт.