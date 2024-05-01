Обозреватель Bloomberg – военная помощь США Украине не помешает успешному наступлению российских сил

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Несмотря на выделение США дополнительной военной военной помощи Украине, за Россией останется значительное преимущество в вооружении и боеприпасах, а также в численности военнослужащих, предупреждает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. По словам Брэндса, до конца года Украина может потерять ещё больше территорий, даже если благодаря помощи со стороны США её оборона не будет полностью сломлена.



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Выделение Соединёнными Штатами дополнительной военной помощи в размере $61 миллиардов направлено исключительно на то, чтобы позволить Украине избежать катастрофы в 2024 году. Эта помощь не изменила того факта, что ближайшие месяцы для ВСУ будут мрачными и не приблизят их к победе, а будущая американская помощь Киеву не гарантирована, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

Брэндс отмечает, что как бы США не спешили с поставками артиллерийских боеприпасов, РФ будет иметь значительное превосходство в вооружении, вероятно, в соотношении два к одному или даже три к одному. Средства противовоздушной обороны останутся в дефиците. Учитывая нехватку военнослужащих и промедление с мобилизацией, пройдут по крайней мере месяцы, пока Киев мобилизует и обучит необходимое количество солдат. К этому следует прибавить тот факт, что Украина слишком долго ждала, чтобы окопаться вдоль линии фронта, и предстоящее наступление РФ станет серьёзным испытанием.

До конца года, полагает обозреватель, Украина может потерять ещё больше территорий, даже если её оборона не будет полностью сломлена. И чем больше позиций сдаёт Украина, тем труднее ей становится завершить конфликт на приемлемых условиях.

Ещё больше осложнит положение Киева то, что новая американская помощь, после того как иссякнет транш в размере $61 млрд, может так и не прийти. Особенно если на президентских выборах в ноябре победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Даже если Россию в 2025 году ждут проблемы, на которые надеются США и их союзники, она всё равно останется сильной страной. И какой бы ущерб ни причинили западные санкции, он был компенсирован значительным ростом объёмов сотрудничества с дружественными странами, такими как Северная Корея, Иран и Китай.