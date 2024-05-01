Еврокомиссия проверит Facebook и Instagram на предмет борьбы с дезинформацией

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Европейская комиссия начала расследование в отношении Facebook* и Instagram* из-за обеспокоенности, что на платформах не предпринимаются достаточные усилия для противодействия распространению дезинформации, пишет Politico. За нарушения компании может грозить штраф в размере до 6% от их годовой выручки.



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Европейская комиссия объявила о начале расследования в отношении Facebook* и Instagram*, принадлежащим Meta**, из-за опасений, что компания делает недостаточно для противодействия дезинформации из РФ и других стран, пишет Politico.

В частности, Еврокомиссия обеспокоена тем, как компания Meta борется с «всплеском» усилий РФ выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6 — 9 июня, на которых, как ожидается, проголосуют сотни миллионов европейцев.

Европейские чиновники также опасаются, что Facebook и Instagram могут быть использованы мошенниками, а также для размещения рекламы, генерируемой с помощью инструментов искусственного интеллекта. Кроме того, в Брюсселе полагают, что механизм Meta, позволяющий пользователям помечать нелегальный контент, не так прост в использовании, чтобы соответствовать вступившему в силу в 2023 году Закону о цифровых услугах.

Как отмечает Politico, расследование грозит Meta огромными штрафами. За нарушения закона компании могут попасть под штраф в размере до 6% от их годовой выручки.

«Эта комиссия создала средства для защиты европейских граждан от целенаправленной дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран. Если мы подозреваем нарушение правил, мы действуем», — сказала председатель Евроомиссии Урсула фон дер Ляйен в пресс-релизе.



* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.