Майкл Мур – Байден проиграет на выборах, если продолжит поддерживать «массовую резню» в Газе

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Согласно опросам, всё больше американских избирателей отворачиваются от Джо Байдена в связи тем, что он безоговорочно поддерживает действия Израиля. Как отметил в интервью CNN американский режиссёр Майкл Мур, такая политика будет стоить президенту переизбрания, если он не одумается и не прекратит поощрять это «безумие».

Согласно сегодняшнему опросу CNN, 81 процент избирателей в возрасте до 35 лет не одобряют действия президента Байдена в отношении этой войны (на Ближнем Востоке. — ИноТВ). Мы видим, что происходит в университетах. Возникает вопрос: чего же нам ожидать в ноябре? Что, по вашему мнению, он должен делать, чтобы изменить эти цифры?

МАЙКЛ МУР, американский кинорежиссёр-документалист: Спасибо, что задали этот вопрос. Вот почему я так отреагировал, когда мне позвонили и спросили, не хочу ли я прийти к вам сегодня вечером. Я знаю, что мы обращаемся к миллионам людей, но я хотел бы обратиться к одному конкретному человеку, и это — президент Байден.

Я хочу заявить прямо у вас в эфире: я думаю, на данный момент его шансы проиграть на выборах очень велики. Всё из-за этих показателей, всё потому, что он теряет голоса молодёжи. Он уже потерял голоса арабо-американских избирателей в Мичигане. А как написала Мишель Голдберг на страницах The New York Times в прошлом месяце, если он проиграет в Мичигане, то он проиграет и сами выборы.

Я борюсь за то, чтобы этого не произошло. Я пытаюсь спасти Джо Байдена. Потому что стоит ему принять правильное решение… Если вы слушаете или смотрите это, господин Байден, мой друг-католик (хотя некоторые скажут, что я уже никакой и не католик): мы католики, и Папа Римский прав — нам нужно немедленное прекращение огня. Это неправильно. Массовое убийство невинных, детей, женщин, стариков — это грех. Это абсолютно противоречит нашей вере.

Я знаю, что вы тоже это понимаете. Я знаю, что именно поэтому вы не очень-то довольны действиями Нетаньяху. Но вы можете остановить убийства прямо сейчас. Прекратите помогать, закройте свой банк, остановите его. Это не значит, что мы не будем поддерживать и защищать Израиль. Будем, безусловно. Но то, что происходит сегодня, — это просто массовая резня. Это безумие, президент Байден, и вы это знаете.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2024 года.