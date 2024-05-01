Прокремлевский педофил Скотт Риттер – в Вашингтоне даже отдалённо не представляют себе, что происходит на Украине

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Американские разведслужбы в последние годы пережили мощнейшую политизацию, в результате которой разведывательные аналитики стали просто бояться рассказывать начальству правду, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По мнению Риттера, эта проблема приобрела настолько серьёзный характер что до президента США и других высокопоставленных чиновников в лучшем случае доходят только обрывочные сведения, по которым понять реальную ситуацию невозможно.

То, что вы сейчас расписали — разве об этом не известно Пентагону и ЦРУ? В администрации Байдена всё это разве не понимают?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Здесь опять-таки значение имеет то, что мы вкладываем в слово «известно»…



В том же ЦРУ, например, да и в вооружённых силах США всё устроено так: есть аналитики низкого уровня, — такие люди, как я — которые все эти вещи описывают, но они же хотят получить повышение по службе. Допустим, я хочу написать хороший доклад о боеготовности войск — но при этом я ведь помню, что мой непосредственный руководитель, который относится к среднему звену, мне заявил: «Риттер, ты мне всю эту чушь про то, что Россия, дескать, побеждает, не приноси — начальник подобное и слышать не желает».



Конечно, если я — аналитик разведки, то моя задача — совсем не в том, чтобы рассказывать начальнику то, что он хочет слышать, а в том, чтобы раскрывать ему суровую правду, — и, к счастью, когда я служил в армии, этот принцип ещё работал. Но на наших глазах разведка настолько политизировалась, что аналитики младшего ранга просто боятся рассказывать начальству правду, а потому они, пусть и не допуская лжи, сами формируют «истину». Та уже передаётся руководителям среднего звена, которые, разумеется, хотят попасть в высшее звено, и для этого им тоже нужно, чтобы начальство было довольно — а потому они «истину» снова корректируют. Дальше она доходит до высшего руководства, которое тщательно отбирает, какие данные передавать конечному потребителю. И в конечном счёте выходит, что та картина, которую видят президент и другие руководители, настолько далека от реальности, насколько это вообще возможно.



Поэтому мой ответ таков: да, в различных организациях на низших уровнях, где работают карандашом по бумаге, правду знают, но до высшего уровня она просто не добирается, потому что мы допустили вот такую сильную политизацию.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.