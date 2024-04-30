 

Украинские пенсионеры воюют поломанным оружием

30.04.2024, 16:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Подразделение пенсионеров «Степные волки» помогает ВСУ поломанным оружием, пишет немецкий телеканал N-TV. Они не получают никакой платы и пытаются ремонтировать вышедшее из строя вооружение. По мнению их командира, принудительная мобилизация не поможет войскам: тот, кто не хочет воевать, не будет этого делать даже из-под палки.

Мобильное артиллерийское подразделение за линией фронта в Запорожской области. Мужчины запускают ракеты, но частью официальной украинской армии они не являются. Александр Таран выполняет роль командира подразделения, которое называет себя «Степные волки». Он сражается на войне с 2014 года, говорит 68-летний мужчина. Его позывной — Дедушка. Его люди — это исключительно добровольцы. Большинство из них слишком стары для армии. Некоторые помоложе были признаны небоеспособными по другим причинам.

При этом Украина сейчас отчаянно ищет новых рекрутов. По словам экспертов, стране нужно 100 тыс. новых солдат, чтобы противостоять ожидаемому летнему наступлению русских. Недавно Зеленский понизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Некоторые требуют ещё более радикальных шагов. Александр Таран относится к таким мерам скептически.

АЛЕКСАНДР ТАРАН, командир «Степных волков»: Если кто-то не хочет сражаться, его хоть палкой загоняй — он всё равно не будет воевать. Если кто-то хочет, он может воевать сто лет, выполнять свои задачи и уничтожать врага.

Численностью мы их не побьём. Нам нужно современное оружие, только так мы сможем победить. Не численностью, а умением.

Таран и его люди не получают никакой платы. Большинство из них, по его словам, живут на пенсию. Их вооружение состоит из повреждённого оружия, которое они ремонтируют, или российской техники, захваченной на фронте. В бою они работают совместно с официальными армейскими подразделениями.

ЗОРРО, доброволец: Командиры нами довольны. Они дают нам задания и помогают со снаряжением, насколько могут. Мы выезжаем и помогаем им.

Все попытки «Степных волков» добиться принятия в украинскую армию до сих пор были безуспешными. Однако Таран не оставляет надежды, потому что одно ясно: Украине может понадобиться любая помощь, какую она только может получить.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.


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