16-летний куратор университета имени Путина

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29.04.2024, 10:56, Новости дня
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Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама Кадырова куратором Российского университета спецназа имени В.В. Путина.

Об этом глава Чечни сообщил в телеграм-канале.

– По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями,— написал Кадыров.

Российский университет спецназа – первое учебное заведение в РФ, созданное для подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года распоряжением Кадырова.

В ноябре Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени шейха Мансура.

Адам Кадыров получил как минимум 10 наград после избиения в СИЗО 19-летнего волгоградского студента Никиты Журавеля.


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