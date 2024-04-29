16-летний куратор университета имени Путина

Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама Кадырова куратором Российского университета спецназа имени В.В. Путина.

Об этом глава Чечни сообщил в телеграм-канале.

– По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями,— написал Кадыров.

Российский университет спецназа – первое учебное заведение в РФ, созданное для подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года распоряжением Кадырова.

В ноябре Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени шейха Мансура.

Адам Кадыров получил как минимум 10 наград после избиения в СИЗО 19-летнего волгоградского студента Никиты Журавеля.